افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶۰ پروژه در دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن باباحسنی صبح سه شنبه در دومین نشست ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، به تشریح رویکرد ویژه هفته دولت ۱۴۰۴ در این شهرستان پرداخت و اظهار کرد: امسال پروژههای بسیار خوبی برای بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی در هفته دولت در این شهرستان در نظر گرفته شده است که امیدواریم با افتتاح و اجرای آنها، در راستای سیاستهای دولت وفاق ملی، گامهای مؤثری در زمینه اشتغال، حل مسائل اقتصادی و توسعه زیرساختها برداشته شود.
وی با اشاره به اهمیت ثبت و اطلاعرسانی دقیق پروژهها، افزود: همه پروژههای مهم که در سطح شهرستان در هفته دولت افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود، ضمن ثبت در سامانه منتاک به کمیتههای مربوطه و دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته دولت اعلام شود تا در دفترچه ویژه هفته دولت گنجانده شوند.
دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان دیلم همچنین به گستردگی برنامههای پیشبینی شده برای این ایام اشاره کرد و گفت: علاوه بر پروژههای عمرانی و اقتصادی، برنامههای متنوع فراوانی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، زنان، خانواده و کودک و نوجوان نیز در هفته دولت امسال اجرا خواهد شد.
باباحسنی در ادامه سخنان خود، به اهمیت سازماندهی و همکاری کمیتهها برای برگزاری باشکوهتر هفته دولت تأکید کرد و افزود: به منظور گرامیداشت باشکوهتر هفته دولت، ۸ کمیته تشکیل و فعال شدهاند و هر کدام تاکنون جلسات متعددی برگزار کردهاند.
وی تاکید کرد: همه کمیتهها موظف هستند برای ثبت و گزارش فعالیتهای خود با دبیرخانه و کمیته اطلاعرسانی هفته دولت همکاری لازم را داشته باشند تا عملکرد دستگاهها و نهادها به نحو شایستهای به اطلاع عموم برسد.
