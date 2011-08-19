مدیر اداره قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‌های این مجتمع در قالب قرآن و حدیث در ایام ماه مبارک دائر شده است.



عبدالرضا شریفی افزود: برگزاری روزانه جلسات ترتیل خوانی قرآن از ساعت 12 تا اذان ظهر با حضور استاد سیدمهدی موسوی علوی همراه با مسابقات از جمله این برنامه‌ها است.



برگزاری دوره‌های قرائت قرآن



وی اظهار داشت: آموزش تجوید عملی و کاربردی از ساعت 10 تا 12 توسط استاد محمد بابایی، برگزاری دوره‌های صوت و لحن مقدماتی توسط سید جواد رحمانی و برگزاری کلاس‌های روزانه حفظ و تثبیت حفظ توسط علی ربانی از دیگر برنامه‌های این مجتمع است که برای طلاب غیر ایرانی برگزار خواهد شد.



مدیر اداره قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) افزود: برنامه "هر روز یک ساعت با قرآن" عنوان دیگر برنامه‌ای است که روزانه برای طلاب اردو زبان شبه قاره پاکستان و از ساعت 18 و 30 دقیقه برگزار می‌شود.

اجرای برنامه متن خوانی حدیثی



وی با اشاره به برنامه‌های حدیثی تصریح کرد: متن خوانی احادیث و نکته برداری از آنها از دیگر برنامه‌هایی است که بین دو نماز ظهر و عصر با حضور حسن شیخ حائری برگزار می‌شود.



برداشت آزاد از ادعیه ازجمله دیگر برنامه‌هایی است که به صورت روزانه در طول ماه مبارک در قالب تهیه بروشور و توزیع عمومی آن در مسجد مجتمع اجرا می‌شود.