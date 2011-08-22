افزایش نرخ عوارض پارکبانها و پارکینگهای پایتخت غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نایبی گفت: این مصوبه برای رسیدگی، به هیئت مرکزی حل اختلاف ارجاع داده شده و تا تعیین تکلیف قطعی طبق قانون باید متوقف بماند.

فرماندار تهران افزود: مصوبه شورای شهر تهران با عنوان "توسعه و بهبود وضعیت پارکینگها و توقفگاههای عمومی در شهر تهران" که برای افزایش نرخ عوارض پارکبانها و پارکینگهای عمومی به آن استناد شده است در تاریخ 17/11/89 به فرمانداری تهران واصل گردید. اما به دلیل مغایرتهای متعدد قانونی مورد اعتراض این فرمانداری واقع و به شورای اسلامی شهر تهران بازگردانده شد و نهایتاً به دلیل عدم تأمین نقطه نظرات قانونی در مصوبه یاد شده موضوع به هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی کشور ارجاع گردید.

معاون استاندار تهران، افزایش 300 تا 600 درصدی عوارض پارکبانها نسبت به مصوبه سال 1379 و عدم توجه به ابلاغیه وزیر محترم کشور مبنی بر جلوگیری از وضع یا افزایش عوارض موجود که شهرداریها دریافت می کنند و همچنین عدم رعایت مفاد تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده را از مهمترین مغایرتهای قانونی مصوبه یاد شده ذکرکرد و خاطر نشان ساخت: برابر تبصره یک ذیل ماده 12 آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، مصوبه یاد شده باید تا تعیین تکلیف قطعی توسط هیئت مرکزی حل اختلاف متوقف بماند.

نایبی یادآور شد: افزون بر آن، برابر تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراها اصلاحی 27/08/1386 وزیر محترم کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.