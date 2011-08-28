۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

برگزاری همایش تجلیل از بانوان مبلغ تهران

مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران از برگزاری مراسم نکوداشت و تکریم بانوان مبلغ شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی پور با بیان اینکه در این مراسم از 10 نفر از بانوان پیشکسوت در امر تبلیغ تقدیر به عمل خواهد آمد گفت: این مراسم با حضور بانوان مبلغ شناسایی شده از مناطق 22 گانه شهر تهران برگزار می شود و در امر شناسایی بانوان مبلغ شهر تهران از همکاری نهادهای مرجع چون اداره کل توسعه فعالیتهای قرآنی، مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران، سازمان تبلیغات اسلامی کشور و حوزه علمیه خواهران استفاده شده است و همچنین فراخوان ارائه مقالات همایش نیز در این مراسم در اختیار بانوان مبلغ قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: بخش دیگر همایش، برگزاری 66 کارگاه آموزشی ویژه بانوان مبلغ است که از اول شهریور در سطح محلات شهر تهران شروع شده و تا پایان شهریور ماه جاری ادامه خواهد داشت.

معدنی پور در ادامه به اهداف برگزاری همایش اشاره کرد و گفت: همایش احیاگران نور با هدف ارتقای قابلیتهای بانوان جهت ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی در جامعه، ایجاد انگیزه و ترغیب شهروندان و بانوان مبلغ شهر تهران در جهت پژوهشگری، لزوم آشنایی بیشتر بانوان مبلغ با شیوه های صحیح و اصولی تبلیغ و ارتقاء سطح کیفی هیئتهای مذهبی بانوان برگزار می شود.

کد خبر 1394535

