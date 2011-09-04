15 کارخانه لبنی مازندران در آستانه تعطیلی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز اردشیری در کارگروه اشتغال مازندران، افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، قطع یارانه شیر و افزایش هزینه ها را از عوامل موثر در ایجاد این بحران اعلام کرد.

وی تعداد کارخانه های فعال لبنی مازندران را 48 کارخانه اعلام کرد و اظهار داشت: حدود هفت هزار نفر در این واحدها مشغول فعالیت هستند.

اردشیری با تاکید بر ضرورت حمایت جدی تر از کارخانه های صنایع لبنی، افزود: به رغم مشکلات و معضلات موجود عمده نیرونی انسانی این کارخانه ها حفظ شده و برای ادامه این روند نیاز به حمایت و پشتیبانی جدی دولت است.

وی قطع یارانه شیر را از مشکلات جدی این حوزه دانست و گفت: با این اقدام واحدهای لبنی و دامداری با مشکلات جدی روبرو شدند.

مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع لبنی مازندران میزان فرآوری روزانه شیر در استان را هزار و 800 تن اعلام کرد و افزود: ظرفیت فرآوری کارخانه های لبنی استان در مجموع چهار هزار و 500 تن در روز بوده که به دلایل مختلف نظیر عدم ارائه مواد اولیه و کشش نداشتن بازار از این ظرفیت استفاه نمی شود.

وی میزان بدهی دستگاههای دولتی به کارخانه های لبنی استان را پنج میلیارد ریال برآورد کرد و ادامه داد: 1.5 میلیارد تومان از این میزان بدهی آموزش و پرورش بابت ارائه شیر یارانه ای به دانش آموزان و 3.5 میلیارد تومان بدهی وزارت بازرگانی به کارخانه ها است.

اردشیری با اشاره به تامین بخشی از شیر مورد نیاز از سایر استانها اظهار داشت: هم اکنون حدود نیمی از شیر مورد نیاز از خارج استان تامین می شود که این روند نگرانیهایی را برای کارخانه داران به وجود آورده است.