  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۰۳

اردشیری اعلام کرد:

15 کارخانه لبنی مازندران در آستانه تعطیلی قرار دارند

15 کارخانه لبنی مازندران در آستانه تعطیلی قرار دارند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع لبنی مازندران گفت: 15 کارخانه لبنی این استان در معرض تعطیلی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز اردشیری در کارگروه اشتغال مازندران، افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، قطع یارانه شیر و افزایش هزینه ها را از عوامل موثر در ایجاد این بحران اعلام کرد.

وی تعداد کارخانه های فعال لبنی مازندران را 48 کارخانه اعلام کرد و اظهار داشت: حدود هفت هزار نفر در این واحدها مشغول فعالیت هستند.

اردشیری با تاکید بر ضرورت حمایت جدی تر از کارخانه های صنایع لبنی، افزود: به رغم مشکلات و معضلات موجود عمده نیرونی انسانی این کارخانه ها حفظ شده و برای ادامه این روند نیاز به حمایت و پشتیبانی جدی دولت است.

وی قطع یارانه شیر را از مشکلات جدی این حوزه دانست و گفت: با این اقدام واحدهای لبنی و دامداری با مشکلات جدی روبرو شدند.

مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع لبنی مازندران میزان فرآوری روزانه شیر در استان را هزار و 800 تن اعلام کرد و افزود: ظرفیت فرآوری کارخانه های لبنی استان در مجموع چهار هزار و 500 تن در روز بوده که به دلایل مختلف نظیر عدم ارائه مواد اولیه و کشش نداشتن بازار از این ظرفیت استفاه نمی شود.

وی میزان بدهی دستگاههای دولتی به کارخانه های لبنی استان را پنج میلیارد ریال برآورد کرد و ادامه داد: 1.5 میلیارد تومان از این میزان بدهی آموزش و پرورش بابت ارائه شیر یارانه ای به دانش آموزان و 3.5 میلیارد تومان بدهی وزارت بازرگانی به کارخانه ها است.

اردشیری با اشاره به تامین بخشی از شیر مورد نیاز از سایر استانها اظهار داشت: هم اکنون حدود نیمی از شیر مورد نیاز از خارج استان تامین می شود که این روند نگرانیهایی را برای کارخانه داران به وجود آورده است.

کد مطلب 1398392

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها