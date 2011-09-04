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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

استاندار مرکزی:

انتقال پیام فرهنگ دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس ضروری است

انتقال پیام فرهنگ دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس ضروری است

اراک – خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی با صدور بخشنامه ای خواستار انتقال پیام فرهنگ دفاع مقدس در هفته بزرگداشت دفاع مقدس از سوی مسئولان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بخشنامه که نسخه ای از آن دراختیار  مهر قرار گرفته علی اکبر شعبانی فرد آورده است: با توجه به ضرورت ترویج و انتقال پیام فرهنگ دفاع مقدس شایسته است  در آغاز مکاتبات درون و برون سازمانی از فرمایشات فرمانده کل قوا در این زمینه استفاده شود.

در ادامه این بخشنامه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این که " این کشور یک روز در معرض سخت ترین و تلخ ترین تهاجم ها قرار گرفت، عده ای گریختند اما عده ای سینه شان را سپر کردند و جلو دشمن را گرفتند و نگذاشتند آبرو، هستی، شرف و ناموس این ملت لگد مال شود" خواستار توجه جدی مسئولان به برگزاری ویژه برنامه ای پرمحتوا و مخاطب پسند در هفته دفاع مقدس شده است.

استاندار مرکزی تاکید کرده است: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا 8 سال جنگ تحمیلی در فضای اداری دستگاههای اجرایی یک ضرورت است.

کد مطلب 1398492

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