تبیین معانی مختلف "دین" در قرآن/ "اطاعت" روح دین در قرآن است

جعفری نیا: "دین" جزا یا نتیجه کار است

حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا مفسر و قرآن پژوه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد معانی مختلف واژه "دین"در قرآن گفت: "دین" در لغت به معنی جزا یا نتیجه کار است اما در اصطلاح کلامی، "دین" عبارت است از مجموعه ای از احکام، قواعد و عقایدی که یک فرد متدین بدانها پایبند می شود و علت اینکه کلمه "دین" برای این مسئله اطلاق شده است چون نتیجه دین همان پاداش روز قیامت است.



این قرآن پژوه به معنای واژه "دین" در آِیات قرآن اشاره کرد و گفت: با اینکه معنی واژه "دین" در قرآن کریم به معنای لغوی آن یعنی روز جزا و قیامت آمده است اما به صورت گسترده به معنی مجموعه ای از احکام و عقاید اطلاق شده است که آیه 13 سوره شورا گویای این مسئله است که خداوند می فرماید: [احکام] دین آنچه را که به نوح درباره آن سفارش کرد براى شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحى کردیم و آنچه را که درباره آن به ابراهیم و موسى و عیسى سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه‏اندازى مکنید...



حجت الاسلام جعفری نیا تأکید کرد: طبق این آیه شریفه "دین" همان سفارشهای پیامبران است که از سوی خداوند آمده اند. دین کلمه ای جامع است که در آن مفاهیم مختلفی نهفته است اما معنی اصلی آن در قرآن مجموعه ای از سفارشات پیامبران است.



حسینی: از نگاه شهید مطهری "اطاعت" روح دین در قرآن است

سید امرالله حسینی عضو گروه قرآن و حدیث پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) در تشریح مفهوم واژه "دین" در قرآن گفت: از نظر لغوی دین دارای چهار معنا شامل؛ تسلط و فرمانروایی، بندگی و اطاعت، شرع و قانون و مجازات و جزا است که در نگاه اول هر چهار معنا در قرآن آمده است.

وی با اشاره به آیات متعدد قرآن در مورد هر یک از معانی به تشریح دیدگاه شهید مطهری در این باره پزداخت و تأکید کرد: شهید مطهری معتقد است با اینکه این چهار معنی در قرآن آمده اما همه این معانی به" اطاعت و بندگی" برمی گردد. "دین" دو معنی لازم و متعدی دارد و از آن جهت که به خدا انتساب دارد فرماروایی و از آن جهت که به بندگان انتساب دارد به معنی بندگی است و هرجا که قرآن کلمه دین را به کار برده به جنبه بشری توجه کرده است.



حسینی در تبیین اینکه معنای چهارم دین(مجازات) چگونه به معنای "اطاعت" بازمی گردد تأکید کرد: دین به دنبال خود پاداش و کیفر دارد و اگر اطاعت نکند مجازات می شود و دین در قرآن به معنای اطاعت است. در قرآن گاهی خود لفظ اطاعت به کار برده شده است و گاهی به موضوع اطاعت که قوانین شرعی هستند و یا گاهی به سبب اطاعت اشاره می شود.



این پژوهشگر قرآنی تصریح کرد: البته برخی بر این مسئله تأکید دارند که "دین" در قرآن به معنی جامع تمام معانی قبلی به کار رفته است که شاهد مثال آن را آیه 29 سوره توبه می دانند که می فرماید: قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ... معتقدند که "...ولایدینون دین الحق..." به این معنی است که دین مجموعه ای از نظام مشتمل بر فرمانروایی، اطاعت، قوانین و مجازات است؛ اما به نظر می رسد این توجیه هم درست نیست چراکه در این آیه منظور از دین، "اسلام" است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه قرآن کلمات را با دامنه وسیعی به کار برده است که علم معناشناسی به این مسئله می پردازد، تصریح کرد: حتی در آیه "ولکم دینکم ولی دین"در سوره کافرون، خداوند به دین کافران هم می گوید "دین" و در اینجا یعنی راه و روش که به اطاعت بر می گردد و بر اساس نظر شهید مطهری همه معانی دین به اطاعت و بندگی بازمی گردد و روح دین در قرآن اطاعت است.