80 درصد از جمعیت اراک از آب سد کمال صالح بهره مند شدند

عبدالرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تامین آب اراک از محل سد کمال صالح تا کنون با هیچگونه قطعی مواجه نشده است واز ابتدای سال جاری که آب سد کمال صالح با تلاشهای شرکت سهامی آب منطقه ای استان مرکزی و شرکت آب و فاضلاب وارد شبکه توزیع آب شهر شده است به طور مستمر در شبکه توزیع آب شهر جریان داشته و شهروندان اراکی از آن استفاده می کنند.

وی ضمن اشاره به توزیع تدریجی آب سد کمال صالح از ابتدای سال تا کنون گفت: در ابتدا 400 لیتر در ثانیه آب سد کمال صالح به شبکه توزیع آب شهر اراک وارد می شد که این میزان هم اکنون به 1000 لیتر در ثانیه رسیده است و با تلاش های همکاران شرکت سهامی آب منطقه ای استان و این شرکت این میزان به تدریج افزایش خواهد یافت.

خلیلی ادامه داد: برای توزیع مناسب تر آب سد کمال صالح اجرای یک خط انتقال آب از خط اصلی آب سد کمال صالح شروع شده و از کشتارگاه تا تقاطع خیابان قائم مقام به خیابان آیت اله غفاری و نهایتاً خیابان دانشگاه ادامه دارد که پس از پایان عملیات اجرای این خط انتقال و ورود 400 تا 450 لیتر آب کمال صالح مناطق بیشتری از شهر اراک تحت پوشش آب این سد قرار می گیرند.

وی تصریح کرد : همچنین پس از اجرای خط انتقال آب که توسط شرکت سهامی آب منطقه ای در دست اقدام است مناطق شرقی شهر اراک نیز از آب سد کمال صالح برخوردار خواهند شد که در این صورت تمام شهر اراک تحت پوشش آب سد کمال صالح قرار خواهد گرفت.