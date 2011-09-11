ثبت رکورد جهانی تولید انرژی خورشیدی در سال 2010

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار و ارقام "گزارش وضعیت فتوولتائیک 2011" که توسط مرکز تحقیقات کمیسیون اروپا درباره صنعت فتوولتائیک انجام شده نشان می دهد که انرژی خورشیدی در سطح جهانی با رشد چشمگیری مواجه است.

برپایه این گزارش در سال 2010 تولید انرژی الکتریکی از این منبع انرژی نسبت به سال 2009 دو برابر و نسبت به 1990 به بیش از 500 برابر رسیده است. به طوریکه در طول 20 سال اخیر تولید برق از انرژی خورشیدی از تنها 46 مگاوات در سال 1990 به 23.5 گیگاوات در سال 2010 افزایش یافته است.

رهبر جهانی در نصب سیستمهای فتوولتائیک، اروپا است که در سال 2010 یک تولید متغیر از 17 تا 19 گیگاوات برق حاصل از انرژی خورشیدی را به ثبت رساند این میزان برابر با بیش از 70 درصد از کل تولید جهانی است.

در راس این طبقه بندی، آلمان با تولید 7.4 گیگاوات، اسپانیا با تولید 3.9 گیگاوات و ایتالیا با 3.7 گیگاوات ایستاده اند.

براساس گزارش "پی. سی مگزین"، این درحالی است که چین در بخش تولید پیلهای خورشیدی و ماژولهای فتوولتائیک در رتبه اول جهانی ایستاده است و پس از آن کشورهای تایوان، آلمان و ژاپن قرار گرفته اند.

رشد تمایل سرمایه گذاری در این بخش منجر به بهبود دو فاکتور مهم شده است که عبارتند از: بهبود میزان اثربخشی و بازده فناوریهای فتوولتائیک و افزایش قیمتهای انرژی حاصل از منابع رایج (نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ). در این راستا، در سال 2010 سرمایه گذاری در این بخش به رقم رکورد 243 میلیارد دلار رسید که از این میزان 94.4 میلیارد دلار در اروپا، 82.8 میلیارد دلار در آسیا/ اقیانوسیه، 65.8 میلیارد دلار در آمریکا بوده است.

تحلیلگران در این گزارش افزایش سرمایه گذاری در بخش فناوریهای فتوولتائیک را برابر با 70 میلیارد دلار تا سال 2015 پیش بینی کرده اند.

همچنین برپایه پیش بینی هایی که بر روی طرحهای بلندپروازانه کشورهای نوظهور انجام شده است، چین تا سال 2015 با توان تولید 102 گیگاوات می تواند در حدود 46.3 درصد از تولید جهانی برق حاصل از انرژیهای خورشیدی را در اختیار بگیرد و پس از آن تایوان با 15.8 درصد و اروپا با 9.5 درصد در رتبه های بعدی قرار خواهد گرفت.