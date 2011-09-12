کشاورز: آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی از تهران رفت

فتح‌الله کشاورز در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: یازدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی نیز همانند دوره قبل از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و برای نخستین بار به صورت غیرمتمرکز و در شهری غیر از تهران برگزار می‌شود.

به گفته وی این آیین که دبیر علمی آن حبیب‌الله عظیمی معاون کتابخانه ملی است، همزمان با هفته کتاب (آخرین هفته آبان ماه) و به احتمال زیاد در روز 29 این ماه در مشهد برگزار می‌شود.

رئیس بخش نسخ خطی کتابخانه ملی تاکید کرد: به زودی فراخوان این دوره از آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی ارائه و در آن همه آثار حوزه نسخ خطی را که در سال 1389 منتشر شده‌اند، در شاخه‌های فهرست‌نویسی، متون، مقاله و پایان‌نامه جمع‌آوری می‌کنیم.

به گفته کشاورز افراد و سازمان‌های فعال در حوزه نسخ خطی می‌توانند آثار خود را برای داوری به دبیرخانه یازدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی ارسال کنند.

وی تاکید آئین امسال بزرگداشت حامیان نسخ خطی را، تجلیل از فعالان حوزه نسخ خطی در خطه خراسان عنوان کرد و از استادانی مانند نورانی، فاضل و ولایی به عنوان چهره‌هایی یاد کرد که در یازدهمین دوره این آئین از آنها تجلیل خواهد شد.

در دوره‌های قبلی آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی از چهره‌هایی مانند عبدالله انوار، اکبر مهدوی، سیداحمد حسینی اشکوری، عبدالحسین حائری، احمد منزوی، محمدتقی دانش ‌پژوه، اصغر مهدوی و میرجلال‌الدین محدث ارموی تجلیل شده است.

هر ساله در آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، از حدود 50 برگزیده در رشته‌هایی مانند فهرست‌نگاری، تصحیح متون، پایان‌نامه، مقاله، کتاب، احیا سند، کتابداری نسخ خطی و اهدای این نسخ به کتابخانه‌ها و نیز رسانه‌های فعال در حوزه نسخ خطی تقدیر می‌شود.