به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد عبودتیان بعد از ظهر دوشنبه در نخستین هماهنگی و برنامه‌ ریزی سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، با توجه به جمعیت روستایی این شهرستان، بر همکاری دهیاران در برگزاری هر چه بهتر سرشماری تاکید کرد.

وی بیان داشت: به طور قطع ارائه آمار دقیق مسئولان را در برنامه ریزی هرچه بهتر به ویژه در روستاها یاری خواهد کرد.

معاون مدیرکل آمار و اطلاعات استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اهمیت و جایگاه آمار در برنامه ‌ریزیها و تصمیم ‌گیریهای کشور، خواستار همکاری همه مسئولان و مردم این شهرستان در برگزاری سرشماری شد.

حمید فخرالدینی با تاکید بر تبلیغات و اطلاع رسانی لازم به مردم در این زمینه، از مردم خواست تا همکاری لازم را با ماموران سرشماری داشته باشند.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در سرشماری عنوان کرد: آموزش و پرورش با ایجاد فرهنگ صحیح در بین دانش ‌آموزان و خانواده های آنها، می ‌تواند در برگزاری سرشماری و ارائه اطلاعات دقیق و بدون نقص توسط خانواده ‌ها، فرهنگ ‌سازی کند.

معاون فرماندار تفت نیز در این جلسه با بیان اهداف سرشماری عمومی نفوس و مسکن، از همه خواست تا با همکاری لازم زمینه را برای برنامه ریزی هرچه دقیق ‌تر سرشماری در شهرستان فراهم آورند.

در این نشست در مورد سازمان اجرایی سرشماری در شهرستان، برنامه‌ ها، تبلیغات و اطلاع‌ رسانی و مستند‌سازی فعالیتها بحث و تبادل نظر و تصمیم‌ گیری شد.