  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

هر مدرسه یک پایگاه سرشماری؛ ۱۸۰ هزار دانش‌آموز سفیر آماری خانواده‌ها

هر مدرسه یک پایگاه سرشماری؛ ۱۸۰ هزار دانش‌آموز سفیر آماری خانواده‌ها

یاسوج- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی این مجموعه برای استفاده از ظرفیت ۱۸۰ هزار دانش‌آموز و ۱۵ هزار معلم در فرهنگ‌سازی و تکمیل اطلاعات سرشماری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی ستاد سرشماری استان، با اعلام آمادگی این مجموعه برای همکاری با ستاد سرشماری، اظهار کرد: آموزش و پرورش با برخورداری از بیش از ۱۸۰ هزار دانش‌آموز و حدود ۱۵ هزار معلم، ظرفیت گسترده‌ای برای فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و کمک به اجرای دقیق سرشماری دارد.

وی با ارائه سه پیشنهاد عملیاتی برای تقویت همکاری آموزش و پرورش با ستاد سرشماری، افزود: نخستین ظرفیت، استفاده از کارکرد ذاتی آموزش و پرورش در حوزه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: می‌توان هر مدرسه را به یک پایگاه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی سرشماری تبدیل کرد و هر دانش‌آموز نیز به عنوان سفیر سرشماری در خانواده، نسبت به آگاهی‌بخشی و تکمیل اطلاعات اقدام کند.

رضایی بیان کرد: محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی مرتبط با سرشماری نیز می‌تواند از طریق شبکه شاد در اختیار جامعه دانش‌آموزی و خانواده‌ها قرار گیرد و از این ظرفیت برای افزایش آگاهی عمومی استفاده شود.

وی دومین ظرفیت آموزش و پرورش را داده‌های موجود در این مجموعه عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف مهم سرشماری، تطبیق جمعیت با محل سکونت و دستیابی به اطلاعات دقیق جمعیتی است و آموزش و پرورش می‌تواند در اعتبارسنجی داده‌ها و شناسایی مغایرت‌های جمعیتی در نقاط مختلف استان نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد افزود: استفاده از این ظرفیت می‌تواند به شناسایی بهتر نقاط کم‌برخوردار و بهبود پوشش جمعیتی در فرآیند سرشماری کمک کند.

رضایی در ادامه به ظرفیت مدارس شبانه‌روزی اشاره کرد و گفت: مدارس شبانه‌روزی به ویژه در مناطق روستایی و عشایری، اطلاعات ارزشمندی درباره جابه‌جایی، مهاجرت و وضعیت جمعیتی مناطق کم‌جمعیت در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: این اطلاعات می‌تواند علاوه بر کمک به سرشماری، به عنوان ابزاری برای آینده‌نگری و برنامه‌ریزی آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و بر اساس روندهای جمعیتی، نیاز پنج تا ۱۰ سال آینده مناطق مختلف استان به فضاهای آموزشی پیش‌بینی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های متولی داده‌های جمعیتی تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود ذیل ستاد سرشماری، کارگروهی مشترک میان آموزش و پرورش، ستاد سرشماری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تشکیل شود.

رضایی بیان کرد: این کارگروه می‌تواند در حوزه حکمرانی داده‌ها و تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات دقیق فعالیت کند تا ظرفیت‌های موجود دستگاه‌ها در مسیر تکمیل اطلاعات سرشماری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای آینده استان به کار گرفته شود.

وی در پایان تأکید کرد: با همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف می‌توان از ظرفیت گسترده آموزش و پرورش برای فرهنگ‌سازی و تکمیل اطلاعات سرشماری استفاده کرد و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر بر اساس واقعیت‌های جمعیتی استان را فراهم ساخت.

کد مطلب 6936289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها