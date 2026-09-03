به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی ستاد سرشماری استان، با اعلام آمادگی این مجموعه برای همکاری با ستاد سرشماری، اظهار کرد: آموزش و پرورش با برخورداری از بیش از ۱۸۰ هزار دانش‌آموز و حدود ۱۵ هزار معلم، ظرفیت گسترده‌ای برای فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و کمک به اجرای دقیق سرشماری دارد.

وی با ارائه سه پیشنهاد عملیاتی برای تقویت همکاری آموزش و پرورش با ستاد سرشماری، افزود: نخستین ظرفیت، استفاده از کارکرد ذاتی آموزش و پرورش در حوزه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: می‌توان هر مدرسه را به یک پایگاه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی سرشماری تبدیل کرد و هر دانش‌آموز نیز به عنوان سفیر سرشماری در خانواده، نسبت به آگاهی‌بخشی و تکمیل اطلاعات اقدام کند.

رضایی بیان کرد: محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی مرتبط با سرشماری نیز می‌تواند از طریق شبکه شاد در اختیار جامعه دانش‌آموزی و خانواده‌ها قرار گیرد و از این ظرفیت برای افزایش آگاهی عمومی استفاده شود.

وی دومین ظرفیت آموزش و پرورش را داده‌های موجود در این مجموعه عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف مهم سرشماری، تطبیق جمعیت با محل سکونت و دستیابی به اطلاعات دقیق جمعیتی است و آموزش و پرورش می‌تواند در اعتبارسنجی داده‌ها و شناسایی مغایرت‌های جمعیتی در نقاط مختلف استان نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد افزود: استفاده از این ظرفیت می‌تواند به شناسایی بهتر نقاط کم‌برخوردار و بهبود پوشش جمعیتی در فرآیند سرشماری کمک کند.

رضایی در ادامه به ظرفیت مدارس شبانه‌روزی اشاره کرد و گفت: مدارس شبانه‌روزی به ویژه در مناطق روستایی و عشایری، اطلاعات ارزشمندی درباره جابه‌جایی، مهاجرت و وضعیت جمعیتی مناطق کم‌جمعیت در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: این اطلاعات می‌تواند علاوه بر کمک به سرشماری، به عنوان ابزاری برای آینده‌نگری و برنامه‌ریزی آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و بر اساس روندهای جمعیتی، نیاز پنج تا ۱۰ سال آینده مناطق مختلف استان به فضاهای آموزشی پیش‌بینی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های متولی داده‌های جمعیتی تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود ذیل ستاد سرشماری، کارگروهی مشترک میان آموزش و پرورش، ستاد سرشماری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تشکیل شود.

رضایی بیان کرد: این کارگروه می‌تواند در حوزه حکمرانی داده‌ها و تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات دقیق فعالیت کند تا ظرفیت‌های موجود دستگاه‌ها در مسیر تکمیل اطلاعات سرشماری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای آینده استان به کار گرفته شود.

وی در پایان تأکید کرد: با همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف می‌توان از ظرفیت گسترده آموزش و پرورش برای فرهنگ‌سازی و تکمیل اطلاعات سرشماری استفاده کرد و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر بر اساس واقعیت‌های جمعیتی استان را فراهم ساخت.