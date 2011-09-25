موسی اربطی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: رکابزنان کشورمان در بخش تایم تریل مسابقات قهرمانی جهان در دانمارک تنها در دو بخش جوانان و امید مردان شرکت کردند و توانستند عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند.

وی افزود: این اولین تجربه این دوچرخه سواران در میدان بزرگی چون قهرمانی جهان بود. با این حال آنها توانستند در مسابقه تایم تریل انفرادی طبق پیش بینی های فدراسیون دوچرخه سواری پیش بروند.

سرپرست تیم دوچرخه سواری کشورمان در مسابقات جهانی خاطرنشان کرد: مسابقات بخش استقامت جاده در دانمارک در مسیرهای بسیار سخت و سنگینی طراحی شده به طوریکه شاهد برگزاری رقابت های فشرده و سنگینی بین قهرمانان جهان در این دیدارها بودیم.

وی ادامه داد: تیم ایران در بخش استقامت جاده کار خود را با حضور آروین معظمی گودرزی نماینده جوانش در رده سنی زیر 23 سال آغاز کرد.

اربطی با ابراز رضایت از وضعیت این رکابزن جوان در مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری جهان گفت: گودرزی در 6 ماه گذشته به دعوت فدراسیون جهانی دوچرخه سواری در کمپ تخصصی جوانان اتحادیه جهانی دراروپا و تحت نظر مربیان برجسته دنیا تمرین کرده است. وی در این مدت در مسابقات مختلف اروپایی حاضر بوده و با رکابزنان قهرمان و رقبای جهانی خود تمرین کرده است.

وی بیان کرد: گودرزی شناخت خوبی از وضعیت مسابقات و رقیبان جهانی خود داشت. در کنار آن گودرزی در چند روز قبل از مسابقه اش سه جلسه تمرین در مسیر مسابقه استقامت جاده داشت و شناخت خوبی از مسیر پیدا کرده بود. این رکابزن رده امید کشورمان در مسابقه زیر 23 سال استقامت جاده همزمان به 80 رکابزن دیگر از خط پایان گذشت.

وی در ادامه به حضور رکابزنان بزرگسال در مسابقات قهرمانی جهان اشاره کرد و گفت: رکابزنان بزرگسال ایران تنها در بخش بزرگسالان در مسابقات حاضر می شوند. این تیم بلافاصله پس از اتمام تور دوچرخه سواری بین المللی چین راهی دانمارک شده است و از روز جمعه درتمرینات شرکت کرده تا روز یکشنبه بتواند به رقابت با قهرمانان به نام جهان بپردازد. کار رکابزنان بزرگسال ایران در این رقابت‌ها با توجه به مسیر سنگین دیدارها سخت تر از دیگر رکابزنان خواهد بود.

هفتادو هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده جهان در سه زده سنی بزرگسالان، جوانان و امید از 28 شهریور ماه تا سوم مهرماه در "کوپنهاگ" دانمارک برگزار می شود.