برداشت زیتون و فندوق در آزادشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان آزادشهر با سطحی بیش از هزار و 300 هکتار باغ زیتون از موقعیت بسیار خوبی در تولید این محصول در استان برخورداراست.

اکثر ارقام زیتون شهرستان از نوع روغنی، زرد، روغنی و کرونایکی است و امسال علاوه بر اینکه همه درختان بارده زیتون، از لحاظ باردهی مشکلی ندارند بلکه درختانی با باری بیش از 70 کیلوگرم و هفت یا هشت تن در هکتار است.



همچنین برداشت اولین محصول فندق در شهرستان آزادشهر انجام شد. ارقام این فندق از نوع بومی اشکورات، فرتیل و سگورب است.

از هر درخت فندق در این شهرستان 300 گرم و در کل یک باغ در حدود 300 کیلوگرم فندوق برداشت شد.