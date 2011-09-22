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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

برداشت زیتون و فندوق در آزادشهر آغاز شد

برداشت زیتون و فندوق در آزادشهر آغاز شد

آزادشهر - خبرگزاری مهر: برداشت زیتون کنسروی و فندوق از باغات آزادشهر در شرق گلستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان آزادشهر با سطحی بیش از هزار و 300 هکتار باغ زیتون از موقعیت بسیار خوبی در تولید این محصول در استان برخورداراست.

اکثر ارقام زیتون شهرستان از نوع روغنی، زرد، روغنی و کرونایکی است و امسال علاوه بر اینکه همه درختان بارده زیتون، از لحاظ باردهی مشکلی ندارند بلکه درختانی با باری بیش از 70 کیلوگرم و هفت یا هشت تن در هکتار است.
    
همچنین برداشت اولین محصول فندق در شهرستان آزادشهر انجام شد. ارقام این فندق از نوع بومی اشکورات، فرتیل و سگورب است.
 
از هر درخت فندق در این شهرستان 300 گرم و در کل یک باغ در حدود 300 کیلوگرم فندوق برداشت شد.
کد مطلب 1414684

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