ایمان مهمترین سلاح رزمندگان اسلامی در مقابل دشمن بود

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسن رجبی ظهر پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان کردستان که همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به رشادتهای رزمندگان اسلامی بیان کرد: نیروهای مسلح کشورمان در هشت سال دفاع مقدس با سلاح ایمان در مقابل دشمن ایستادگی کردند.

وی ادامه داد: وارثان دفاع مقدس عزت جهاد را با ذلت در خانه نشستن عوض نکرده و خون شهیدان هشت سال جنگ حق علیه باطل را همواره پاس داشته اند و این روزها هنگامی که یادی از دفاع مقدس می شود، دنیایی از شرف و حماسه ملتی نجیب و آزاده در اذهان عمومی تداعی می شود.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان یادآور شد: ملت مسلمان، با ایمان و متدین ایران ملتی است که با پرورش رزمندگانی حماسه آفرین در جنگ هشت ساله شهادت را سرلوحه حضور خود در جبهه های جنگ قرار دادند و شهادت را عبادت خدا می دانستند و به همین دلیل در مقابل ارتش تا دندان مسلح رژیم بعث عراق ایستادگی کرده و آنها را شکست دادند.

رجبی افزود: ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در جنگ تحمیلی مفهوم روشن اطاعت از فرامین ولایت را به نمایش گذاشت و با انگیزه ادای تکلیف در پی مرجع و رهبر خود سر از پا نشناخته و به جبهه های حق علیه باطل شتافتند و طلوع عشقی بی بدیل را ترسیم کردند و به پیروزی بزرگی که حفاظت از وجب به وجب سرزمین اسلامی و صیانت از مکتب و عقیده بود، دست یافتند.

وی گفت: مردم ایران با برخورداری از رهبری توانا و آگاه، هوشمندانه و با انگیزه های دینی و ملی در مقابل دشمن متجاوز به پاخاسته و صحنه های زیبایی از وفاق ملی را به نمایش گذاشتند و امروز ما باید با حضور خود در صحنه از این میراث ارزشمند حفاظت کنیم.

مراسم هفته دفاع مقدس با رژه نیروهای مسلح سپاه پاسداران کردستان، یگان های نمونه فرماندهی انتظامی استان کردستان، بسیجیان سپاه بیت المقدس کردستان و یگان های موتوری و عملیاتی آنان به پایان رسید.