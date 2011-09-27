جزئیاتی پیرامون کسب تقوا/ عادت به خوبیها را بیاموزیم

حجت الاسلام سید محمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی در رابطه تقوا و انواع آن به خبرنگار مهر گفت: تقوا یعنی حالتی در انسان که اگر بوجود بیاید وی را از مخالفت با خداوند متعال و انجام گناهان باز می‎دارد. وقتی آن حالت در انسان ایجاد شد که در هنگام انجام دادن گناه و معصیت به انسان نهیب بزند و او را متوجه عمل زشتش بکند و نگذارد گناه از او سر بزند آنوقت می‎گویند چنین آدمی با تقوا است و تقوا دارد.

وی افزود: هرچه آدمی بیشتر تلاش کند که رفتارش را مطابق شرع و عقل قرار دهد چنین فردی هم از نظر عقلی و هم از نظر اخلاقی با تقوا است.

رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی در مورد راهکارهای بدست آوردن تقوا در انسان هم گفت: تقوا یک حالت بدست آوردنی و باصطلاح کسب کردنی است. اینطور نیست که آدم از همان اول تقوا داشته باشد بلکه باید با تمرین و ممارست آن را بدست آورده و کسب کند.

سادات منصوری در ادامه تصریح کرد: برای آنکه تقوا را بخواهیم کسب کنیم باید تربیت صحیحی بشویم بنابراین اگر از روشهای صحیح تربیت دینی استفاده کنیم و خودمان و فرزندانمان و اطرافیانمان را طوری تربیت کنیم که در هنگام مواجهه با اعمال گناه و بد خودشان را نگه دارند آنوقت موفق هستیم.

وی اظهار داشت: جزئیات زیادی در راه کسب تقوا وجود دارد یکی مسئله اعتقادات است اینکه انسان باید به خدا ایمان داشته باشد خدار را حاضر و ناظر اعمالش ببیند و اعتقاد قلبی و باور و یقین به خدا بیاورد، این مسئله باعث تقوا در انسان می‎شود. دوم اینکه ما باید الگوهای رفتاری صحیح را به انسانها نشان دهیم و اگر خودمان اهل نصیحت و توصیه هستیم و باصطلاح در مقام تربیت جامعه هستیم خودمان در عمل هم به گفته‎هایمان عمل کنیم و عملا تقوا را به مردم آموزش دهیم.

سادات منصوری در پایان یادآور شد: سعی کنیم از روشهای ایجاد عادت استفاده کنیم و مردم و جامعه را به تقوا عادت دهیم. برای کسانی که می‎خواهیم در آنها ایجاد تقوا کنیم تقوا را ملکه و عادت رفتاری‎اشان بکنیم. اینکه گفته می‎شود عادت چیز بدی است باید گفت عادت به چیزهای بد، زشت است اما عادت به کارهای خوب خیلی هم پسندیده است. برای مثال کسی که به راستگویی عادت کرده باشد آنوقت دروغ گفتن برای او سخت می‎شود و راست گفتن آسان.