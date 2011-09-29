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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

از سوی وزیر کشور/

حکم شهردار شهرکرد صادر شد

حکم شهردار شهرکرد صادر شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی وزیر کشور، نورالله غلامیان دهکردی به سمت شهردار شهرکرد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار وزیرکشور طی حکمی نورالله غلامیان دهکردی را به سمت شهردار شهرکرد منصوب کرد.

در این حکم نورالله غلامیان دهکردی دراجرای  صدر تبصره 3 اصلاحی ذیل بند 1 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و بر اساس پیشنهاد نامه شماره 1183/1/90 مورخ 15/5/90 شورای اسلامی شهر شهرکرد، به سمت شهردار شهرکرد منصوب شده است.

در این حکم آمده است: در تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه منویات مقام معظم رهبری مبنی  بر پایبندی به معماری اسلامی و ایرانی، رعایت زیبایی و استحکام بناها، گسترش نمادهای دین اخلاق، آسان سازی خدمات رسانی، رعایت عدالت و فراگیری خدمات شهری،توسعه فضای سبز و اهتمام به سلامت محیط زیست، توجه به نیازهای جانبازان و مصدومان جسمی،نگاه عدالت گستر به محله ها و اشخاص محروم، توجه ویژه به بانوان و جوانان و رعایت ملاک های امانت و دینداری، کفایت و کارآمدی، نجابت و حسن سلوک با مردم در گزینش مدیران شهرداری موفق باشید.

این حکم می افزاید: با بالا بردن دقت، سرعت و انضباط در خدمت رسانی و نوگرایی در ارائه خدمات و جلب مشارکت های مردمی، حفظ و مراقبت از اموال عمومی، بررسی و ریشه یابی نارسایی های شهر و برنامه ریزی موثر برای رفع مشکلات، توسعه و عمران شهر با لحاظ نمودن سیاست ها و برنامه های دولت خدمتگذار و حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، همکاری متقابل با مسئولین محلی به منظور تقویت مدیریت شهری کارآمد بارعایت کامل قانون شهرداری و سایر قوانین و مقررات مربوط در جهت حل عملگرایانه مشکلات عینی و مشخص مردم کوشا و جدی باشید.

کد مطلب 1419035

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