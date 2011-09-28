تیم فوتبال صبای قم 2 میلیون تومان جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، خبر جریمه تیم فوتبال صبای قم از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در حالی منتشر شد که دیدار این تیم با ملوان بندر انزلی در هفته ششم رقابت‌های دور رفت لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روز هجدهم شهریور ماه به میزبانی صبای قم در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار شد.



گویا در این دیدار که در پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم با گلی که مرتضی کاشی در دقیقه 42 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند با برتری یک بر صفر تیم فوتبال صبای قم به پایان رسید، از سوی تماشاگران تیم صبا تخلفاتی صورت گرفته است که بر اساس گزارش ناظر این دیدار، کمیته انضباطی جریمه دو میلیون تومانی را برای تیم فوتبال صبای قم در نظر گرفته است.



این جریمه در حالی برای صبای قم در نظر گرفته شده است که صبای قم مقابل ملوان بندر انزلی موفق به کسب سه امتیاز ششمین بازی خود در یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور شد و به روند موفقیت‌هایش در لیگ ادامه داد.



در آن مقطع تیم فوتبال صبای قم با کسب برتری یک بر صفر مقابل تیم فوتبال ملوان بندر انزلی 13 امتیازی شد و بعد از تیم 15 امتیازی تراکتور سازی تبریز و هم امتیاز با تیم فوتبال استقلال تهران، تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال در مکان سوم جدول ایستاد اما بعد از گذشت دو هفته از آن مسابقه، صبای قم در دو دیدار بعدی خود نیز مقابل تیم‌های فوتبال مس سرچشمه کرمان و فولاد خوزستان هم به برتری رسید تا با 19 امتیاز تنها به دلیل تفاضل گل کمتر، هم امتیاز با تیم استقلال تهران در مکان دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال قرار بگیرد.



شاگردان عبدالله ویسی در تیم فوتبال صبای قم روز یکشنبه این هفته نیز در هشتمین هفته رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور در خانه خود از سد تیم فوتبال فولاد خوزستان گذشت و موقعیت خود در صدر جدول رده بندی را حفظ کردند.



تیم فوتبال صبای قم در این دیدار خانگی با سومین پیروزی یک بر صفر خود در هفته‌های اخیر لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور دست یافت تا بالا‌تر از نفت تهران، استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز صدرنشین لیگ بر‌تر شود.



برای تماشای دیدار تیم فوتبال صبای قم در مصاف حساس از هفته هشتم از دور رفت مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور برابر شاگردان مجید جلالی در تیم فوتبال فولاد خوزستان، نزدیک به هزار تماشاگر قمی با امیدواری زیاد به تداوم موفقیت‌های تیمشان به ورزشگاه یادگار امام قم آمده بودند که صبای قم در این میزبانی، بازی را با روحیه‌ای مناسب آغاز کرد و در ثانیه‌های آغازین نیمه نخست این دیدار با استفاده از پاس عمقی اکبر صادقی در بین مدافعان تیم فولاد خوزستان و فرصت طلبی پژمان شاهپری به گل برتری دست یافت تا خیلی زود برتری در این دیدار را کسب کند.



برتری یک بر صفر در میزبانی از تیم فولاد خوزستان سبب شد تا صبای قم به ششمین پیروزی خود در لیگ یازدهم فوتبال باشگاه‌های کشور دست یافته و در جدول رده بندی نیز ۱۹ امتیازی شود و بدین ترتیب صبای قم در کنار استقلال در صدر جدول رده بندی قرار بگیرد.