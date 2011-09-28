دستگیری قاچاقچیان عتیقه در اسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هوشنگ اشرفی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در پی دریافت خبر از منابع مردمی مبنی بر حمل اشیاء عتیقه توسط یک دستگاه پیکان وانت، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی گفت: ماموران با انجام تحقیقات نامحسوس موفق شدند خودروی مورد نظر را در حال تردد در محور به سمت تبریز شناسایی کنند.

اشرفی یادآور شد: ماموران با ایجاد ترافیک مصنوعی در مسیر خودرو را متوقف و به صورت غافلگیرانه راننده و سرنشین آن را نیز دستگیرکردند و برای بازرسی به پارکینگ انتقال دادند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از خودروی مذکور، 21 عدد سکه قدیمی با حروف لاتین و عربی و دو عدد سکه قدیمی که روی آن سال 1327 ضرب شده و چهار عددسکه طرح پهلوی و تسبیح و سنگ انگشتر و انواع انگشترق دیمی و سه عدد قابلمه ،آفتابه و لگن مسی قدیمی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی اسکو گفت: متهمان ضمن اقرار به جرم خود با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات شدند.