واشنگتن یک کشتی ناقض محاصره دریایی ایران را از کار انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که نیروهای آمریکایی روز جمعه یک کشتی را که تلاش داشت محاصره دریایی اعمال‌شده علیه ایران را نقض کند، از کار انداختند.

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد که این کشتی، پنجمین شناوری است که از زمان اعمال دوباره محاصره دریایی علیه ایران از سوی نیروهای آمریکایی از کار انداخته شده است.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از ارتش آمریکا گزارش داد که نظامیان آمریکایی به سوی نفتکشی که به ادعای واشنگتن تلاش می‌کرد از محاصره اعمال شده بر بنادر ایران فرار کند، آتش گشوده است.

تاکنون مقامات ایرانی واکنشی به ادعای این رسانه آمریکایی نداشتند.