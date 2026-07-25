  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۳ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۷

رسانه آمریکایی:

واشنگتن یک کشتی ناقض محاصره دریایی ایران را از کار انداخت

واشنگتن یک کشتی ناقض محاصره دریایی ایران را از کار انداخت

یک رسانه آمریکایی به نقل از یک مقام این کشور گزارش داد که نیروهای این کشور روز جمعه یک کشتی را که قصد نقض محاصره دریایی اعمال‌شده علیه ایران را داشت، از کار انداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که نیروهای آمریکایی روز جمعه یک کشتی را که تلاش داشت محاصره دریایی اعمال‌شده علیه ایران را نقض کند، از کار انداختند.

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد که این کشتی، پنجمین شناوری است که از زمان اعمال دوباره محاصره دریایی علیه ایران از سوی نیروهای آمریکایی از کار انداخته شده است.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از ارتش آمریکا گزارش داد که نظامیان آمریکایی به سوی نفتکشی که به ادعای واشنگتن تلاش می‌کرد از محاصره اعمال شده بر بنادر ایران فرار کند، آتش گشوده است.

تاکنون مقامات ایرانی واکنشی به ادعای این رسانه آمریکایی نداشتند.

کد مطلب 6897976

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      1 0
      پاسخ
      اونا نفتکش ندارند که بزنیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها