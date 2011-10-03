به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسی صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز سالمندان و ناشنوایان با اشاره به وجود 169 هزار و 917 نفر سالمند در استان کرمان گفت: از این تعداد 150 هزار نفر از خدمات تخصصی بهزیستی بهره می برند.

عباسی گفت: در حال حاضر چهار مرکز ارائه خدمات به سالمندان در کرمان وجود دارد که 250 نفر در این مراکز از خدمات شبانه روزی و توانبخشی استفاده می کنند.

این مسئول همچنین با بیان اینکه مقامهای کسب شده ناشنوایان در عرصه های مختلف ورزشی از افتخارات استان کرمان است گفت: موفقیتهای پی در پی آنها در عرصه های مختلف نشان از آن دارد که هیچگاه نقص عضو ظاهری موجب عدم موفقیتشان نشده است.

معاون توسعه مدیریت استاندار کرمان نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت روز ناشنوایان و سالمندان گفت: باید شرایط جامعه به گونه ای باشد تا همه افراد بتوانند در جامعه حضور پیدا کنند.

کریم مهرشاد با اشاره به تاکیدات دین مبین اسلام در خصوص اکرام والدین گفت: کوچکترین وظیفه ما در قبال پدر و مادر نگهداری از آنها در ایام سالمندی است.

مهرشاد گفت: باید با ارائه آموزش های لازم، فرهنگ توجه به دیگران به خصوص والدین را در جامعه گسترش دهیم.