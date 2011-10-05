ذبح در کشتارگاه های صنعتی به روش دستی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حیدری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت روز ملی دامپزشکی برگزار شد، نظارت بر ذبح شرعی در کشتارگاه ‌های دام و طیور استان را یکی از وظایف دفتر نمایندگی ولی فقیه دانست و اظهار داشت: کلیه مراحل ذبح در کشتارگاه ها با نظارت این دفتر انجام می شود.

وی با بیان اینکه ذبح در کشتارگاه ‌ها حتی کشتارگاه های صنعتی با دستگاه انجام نمی شود، افزود: ذ‌بح در کشتارگاه‌ ها با دست ضابحان انجام می‌ شود.

حجت الاسلام حیدری از حضور چهار ناظر بر کشتارگاه‌ های استان خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد سه نفر از ناظران بر کشتارگاه‌ های طیور و یک نفر بر کشتارگاه دام در سطح استان نظارت دارند.

وی به مهمترین برنامه های دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی اشاره کرد و بیان داشت: تشکیل کلاس ‌های آموزشی احکام ذبح شرعی برای ضابحان و قصابان در سطح استان و تکثیر احکام ذبح شرعی در قالب جزوه‌، کتاب و سی ‌دی ‌ها و تهیه کارت شناسایی برای ضابحاناز مهمترین این فعالیت‌ ها هستند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: در بحث فرهنگی و در راستای تحکیم و تعمیق باورهای دینی دو تا سه دوره کلاس‌های آموزشی برای کارکنان اداره کل دامپزشکی انجام می‌گیرد.

حجت الاسلام حیدری در پایان تشکیل کلاس در راستای نظارت بر ذبح شرعی دام و طیور و آموزش احکام شرعی در ذبح دام و طیور، برگزاری مراسم مذهبی، اعیاد و جشن‌های مختلف، برگزاری مسابقات فرهنگی برای کارمندان و پاسخگویی به مسائل شرعی همکاران رااز دیگر اقدامات این نهاد ذکر کرد.