جابجایی زائران ایرانی در مکه توسط 450 دستگاه اتوبوس

به گزارش خبرنگار مهر ، علی لیالی افزود: این اتوبوس ها، زائران ایرانی را از محل اسکان تا مسجد الحرام و برعکس منتقل می کنند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: این اتوبوس ها طبق قرار داد منعقد شده با یک شرکت حمل و نقل سعودی، موظف به ارایه خدمات حمل و نقل به زائران ایرانی در موسم حج در مکه مکرمه هستند.

امسال 97 هزار زائر ایرانی به حج تمتع مشرف می شوند که عملیات انتقال آنها از روز گذشته - شنبه - آغاز شده است و نخستین گروه زائران ایرانی عازم سرزمین وحی شدند.

زائران ایرانی از 17 ایستگاه پروازی به عربستان سعودی اعزام می شوند که 37 هزار زائر از فرودگاه مهرآباد اعزام خواهند شد.

امسال 90 پرواز، زائران ایرانی را به سرزمین وحی منتقل می کند که از این تعداد 58 پرواز توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مابقی توسط هواپیمایی ماهان انجام می شود.

همچنین در حج امسال، یک هزار و 100 پرواز رفت و برگشت، خدمات ناوبری و فرودگاهی دریافت می کنند.

در حج امسال 600 پزشک کاروان و یک هزار و 200روحانی، معین و معینه، زائران ایرانی را در سرزمین وحی همراهی خواهند کرد.

بنابر اعلام مرکز پزشکی حج و زیارت، بیش از 43 هزار نفر از زائران حج امسال، افراد و بیماران آسیب پذیر هستند و حدود 37 هزار زائر بالای 60 سال، هفت هزار زائر بالای 80 سال و 17 زائر بالای 100 سال به زیارت خانه خدا مشرف خواهند شد.

بر این اساس، 100 تن دارو و تجهیزات پزشکی برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب به زائران ایرانی در موسم حج، به عربستان سعودی ارسال شده و استقرار دستگاه متحرک دندانپزشکی و دستگاه های دیالیز از نوآوری های حج امسال در بخش پزشکی است.