کنسرت "قمر" در روسیه برگزار می شود

نوید دهقان سرپرست گروه موسیقی قمر با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف اجرای این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : کسنرت این گروه موسیقی به دعوت کنسرواتوار چایکوفسکی برگزار می شود و قرار است در دو شهر مسکو و اسمونفک اجرای برنامه داشته باشیم.

وی در ادامه افزود : در این کنسرت قطعاتی از آثار جدید گروه موسیقی قمر در دستگاه شور براساس اشعاری از مولانا، حافظ و سایه برگزار می شود .

دهقان در پایان به خواننده ای که برای نخستین بار با این گروه موسیقی همراه شده است اشاره کرد و گفت : حسین نور شرقی یکی از خوانندگان مسلط به موسیقی ایرانی است که در این اجرا به جای عقیلی ما را همراهی می کند در واقع این تغییر تجربه جدیدی برای گروه قمر است .