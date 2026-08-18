به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان فاروج اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، محل اختفای مواد مخدر شناسایی و موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند و در بازرسی از حیاط یک منزل مسکونی، ۲ کیلوگرم تریاک بسته‌بندی‌شده را که به‌صورت ماهرانه‌ای زیر خاک مدفون شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فاروج گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.