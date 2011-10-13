خانه مشروطه تبریز سند استبداد ستیزی مردم آذربایجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی اظهار کرد: 21 مهرماه سال 1354 خانه مشروطه که به لحاظ تاریخی، فرهنگی و سیاسی یکی از مهم ترین آثار شهر تبریز به شمار می رود، با شماره 1171 به ثبت ملی رسید.

وی تأکید کرد: نام این خانه که یادگار دوران قاجار است همچون برگ زرینی از تاریخ و هویت ملت و سرزمین آذربایجان، برای معرفی به همگان در فهرست آثار ملی ایران می درخشد .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: نخستین مالک خانه مشروطه حاج مهدی کوزه کنانی از شیفتگان آزادی و حریت و از اولین مشروطه خواهان بوده است.

محمدی گفت: ویژگی های خاص معماری دوره قاجار تزئینات چشمگیر، به کارگیری نورگیر زیبا و چشم نواز موسوم به کلاه فرنگی با ستون ها و سر ستون های گچبری شده، پنجره های ارسی، درهای منبت کاری شده در اتاق اصلی موسوم به "طنبی" و غلام گردش دور راه پله، هرکدام به نوعی ذوق و هنر ایرانی را به نمایش گذاشته و این اثر را به یک نمونه منحصر به فرد از میراث ملی و فرهنگی تبدیل کرده است که گنجینه‌ای از حکایت‌ها و روایت‌های مبارزات مردم آذربایجان است و تاریخی پر شکوه و ارزشمند را در دل خود نهفته است.

محمدی بیان کرد: اقدامات مرمتی خانه مشروطه پس از تملک به مرحله اجرا در آمده است و سعی شده به الگوهای معماری- تاریخی توجه کافی به عمل آید و از سال 1375 هجری شمسی پس از مرمت و تجهیزات طبقه اول که شامل تالار اصلی و اتاق های گوشواره ای است با نمایش گذاشتن اسناد و مدارکی از دوران پر فراز و نشیب انقلاب، وسایل مربوط به آن دوران و دیگر اسناد و مدارک اهدایی مرتبط با انقلاب مشروطه با عنوان موزه آغاز به کار کرده است.

بنا به این گزارش این بنا با قسمت الحاقی آن در زمینی به مساحت هزار و 300 متر مربع و با دو طبقه اندرونی و بیرونی، حاصل ذوق هنرمند معمار تبریز حاج ولی معمار است که پس از سال ها سکونت در روسیه، پس از بازگشت به تبریز در سال 1247 هجری شمسی آن را بنا نهاد و هم اکنون با به نمایش گذاشتن از وسایل شخصی سران انقلاب مشروطه، فرش مشروطه اسلحه کمری ستارخان، اسناد و مدارک مربوط به دوران انقلاب مشروطه سالانه گردشگران بسیاری را شیفته خود می کند.