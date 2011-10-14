صنعت نساجی کردستان گرفتار کمبود سرمایه/ واحدهای نساجی ناتوان در رقابت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران واحدهای نساجی کردستان تایید می کنند که در شرایطی نابرابر واحدهای تولیدی خود را اداره می کنند زیرا به دلیل کمبود سرمایه در گردش و موانع بزرگ تهیه مواد اولیه، امکان رقابت در بازارهای هدف را ندارند و به همین دلیل این صنعت در کردستان در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج در ادامه نشست های کاری خود عصر پنج شنبه میزبان شماری از مدیران واحدهای نساجی در استان بود تا در این جلسه راهکارهای مختلف برای توسعه این صنعت و جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی در این عرصه را مورد بررسی قرار دهد.

علی خلیلی از تولیدکنندگان پوشاک در استان کردستان در جریان برگزاری این نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج که با هدف بررسی مشکلات واحدهای نساجی درکردستان برگزارشد، گفت: نساجی در دنیا به عنوان دومین نیاز بشر محسوب می شود و در اشتغالزایی نیز سهم به سزایی دارد ولی متاسفانه این صنعت در ایران ضعیف و در کــردستان ضعف آن مشهودتر است.

99 درصد مواد اولیه نساجی کردستان خارج از این استان تامین می شود

وی گفت: در کردستان 99 درصد مواد اولیه در بخش نساجی از خارج استان تهیه می شود و چون مواد اولیه نساجی در بورس عرضه می شود، کمبود منابع مالی و نقدینگی باعث می شود برای خرید مواد اولیه مجبور شویم از واسطه ها در سایر استان ها خرید کنیم و این چرخه باعث افزایش هزینه تمام شده محصولات و کالاهای مورد نیاز می شود.

به گفته این تولید کننده پوشاک، حمل و نقل نیز هزینه مضاعفی بر تولید تحمیل می کند. در کنار این مهم ناپایداری صادرات، عدم پرداخت جوایز صادراتی و نبود تورهای تجاری مناسب و متناسب با این صنعت از دیگر مشکلات پیش روی صنعت نساجی در استان کردستان به شمار می رود.

یکی دیگر از تولیدکنندگان و فعالان صنعت نساجی کردستانی نیز تایید می کند که در ریسندگی در استان تکنولوژی مدرن داریم اما توان رقابت با شهرهایی مانند یزد، اصفهان و تبریز را نداریم چون مسئله تامین مواد اولیه از طریق بورس یا پتروشیمی مطرح است و با توجه به عدم وجود نقدینگی مورد نیاز، تهیه مواد اولیه از طریق بورس بسیار مشکل و از طریق واسطه ها و با اختلاف قیمت بالا امکان پذیر است و این باعث می شود که هم این صنعت دچار افت شده و در بخش اشتغالزایی نیز ضعیف شود.

مسئولان از صنعت نساجی کردستان حمایت نمی کنند

این تولید کننده و فعال عرصه نساجی در کردستان همچنین عدم حمایت مالی مسئولان و بانک ها جهت پرداخت بدهی اقساط وام واحدهای صنعتی را از دیگر مشکلات صنعت در کردستان نام برد و یادآور شد: اگر تولیدکننده پشتوانه مالی نداشته باشد نمی تواند خود را در بازار حفظ کرده و توان رقابت را نیز از دست می دهد.

هرمز همت ‌پور عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج هم در ادامه این جلسه گفت: نقدینگی مشکل تمام واحدهای تولیدی و صنعتی در استان کردستان است و سیستم بانکی در همکاری با بخش صنعت کمرنگ و به تعهدات خود عمل نمی کند در مورد صنعت نساجی و پوشاک که سابقه دیرینه دارد نیز وضعیت نگران کننده تر است.

وی عنوان کرد: مشکل تامین مواد اولیه و عدم پرداخت جوایز صادراتی و بحث قاچاق از دیگر مشکلات پیش روی صنعت نساجی در استان کردستان است که انتظار می رود با همت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج و سایر سازمان ها و نهادهای مسئول این مهم مورد بررسی قرار گیرد.

بانک ها از صنعت و واحدهای تولیدی کردستان حمایت کنند

در ادامه این نشست عبدالله کاردانی مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان کردستان نیز گفت: بانک هایی که با بخش صنعت همکاری نکنند از طریق انجمن به تمام اعضا اعلام خواهد شد که امکانات و منابع مالی خود را به بانک هایی که با آنها همکاری می کنند منتقل کنند، تا ارزش صنعت و صنعتگر حفظ شود.

وی با اشاره به لزوم همکاری و تعامل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با واحدهای صنعتی در استان کردستان یادآور شد: صنعت در کردستان نوپا است و به همین دلیل از بانک ها انتظار می رود همکاری و مشارکت بهتری با فعالان حوزه صنعت داشته باشند تا با این رویکرد زمینه برای ایجاد فرصت های جدید شغلی در تمامی بخشها در کردستان ایجاد شود.