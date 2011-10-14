به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آن اسلام، سعود اونیسلکا نویسنده این کتاب درسی گفت: فضای داستانهای ارائه شده در این کتاب مطابق کشور فنلاند در نظر گرفته شده تا کودکان با این داستانها احساس نزدیکی کنند.

این کتاب جدید با عنوان " سلام- راه اسلام " به کودکان درباره تقویم اسلام و سنتهای مسلمانان مطالبی می آموزد. این کتاب همچنین به جوانان فنلاندی درباره ادیان دیگر و اهمیت تساهل نسبت به دیگران مطالبی را ارائه می کند.

کتاب " سلام- راه اسلام" داستان دو کودک مسلمان فنلاندی را به نام فاطمه و آدم روایت می کند که به خانه مادربزرگ خود در یک مزرعه می روند و از آرد گندم کلوچه می پزند.

این کتاب در برای مقطع اول و دوم ابتدایی طراحی شده است و کتابهایی برای مقاطع بالاتر نیز در حال نگارش است .

این اقدام در جریان فراخوان دولت فنلاند برای راه اندازی یک برنامه آموزشی برای ائمه مسلمان اجرایی شده است.

اسقف اعظم کاری ماکینن رهبر کلیسای لوتری فنلاند که مذهب غالب مسیحی این کشور است چندی پیش اظهار داشت که برای جامعه اسلامی چون سایر جوامع دینی مهم است که پیوندهای قوی با جامعه از نظر زبان و فرهنگ برقرار کنند.

وی هفته گذشته در همایشی که درباره بیسوادی دینی و همکاری بین دینی برگزار شده بود گفت که ائمه جماعاتی که در داخل کشور آموزش ببینند به مسلمانان این احساس را می دهند که در وطن خود زندگی می کنند.

درحال حاضر فنلاند هیچ آمادگی برای ارائه برنامه آموزش ائمه جماعات ندارد، اما هلند همسایه فنلاند این برنامه را از سال 2006 آغاز کرده تا به مسلمانان برای ادغام در جامعه کمک کند.

مسلمانان فنلاند بین 40 تا 45 هزار نفر از جمعیت 2/5 میلیونی این کشور را تشکیل داده‌اند. اسلام در پایان قرن نوزدهم از سوی تاتارهای منطقه بالتیک وارد این کشور شد.