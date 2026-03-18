۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۰۷

بازگشت دختران ایران به آغوش وطن گرامی باد

سخنگوی وزارت امور خارجه از بازگشت دختران تیم ملی فوتبال به کشورمان تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با تجلیل از عشق زنان و دختران ایران به میهن نوشت: چگونه می‌توان به شما زنان سرزمین‌مان افتخار نکرد که همزمان که شما را در میناب و مراغه و لامرد قتل عام می‌کنند، برای عکس گرفتن با شما در سیدنی هیجان زده می‌شوند!

بقایی بیان کرد: چه رفتار ریاکارانه و پوچی داشتند، و چقدر غیورید شما که پرده تزویرشان را دریدید و نشان دادید عشق به میهن، ولو زخمی و خون‌آلود، ریشه‌دارتر از آن است که با وعده‌های فریبنده آنها، از دل شما زدوده شود.

