بازگشت دختران ایران به آغوش وطن گرامی باد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با تجلیل از عشق زنان و دختران ایران به میهن نوشت: چگونه میتوان به شما زنان سرزمینمان افتخار نکرد که همزمان که شما را در میناب و مراغه و لامرد قتل عام میکنند، برای عکس گرفتن با شما در سیدنی هیجان زده میشوند!
بقایی بیان کرد: چه رفتار ریاکارانه و پوچی داشتند، و چقدر غیورید شما که پرده تزویرشان را دریدید و نشان دادید عشق به میهن، ولو زخمی و خونآلود، ریشهدارتر از آن است که با وعدههای فریبنده آنها، از دل شما زدوده شود.
