به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی روز چهارشنبه در دیدار با کارکنان و مدیران مجموعه شرکت گاز استان لرستان، از تلاش‌های شبانه روزی این مجموعه در ایام جنگ رمضان قدردانی کرد.

وی اظهارداشت: این تلاش‌ها مایه دلگرمی مردم و نشانه پویایی و ادامه مطلوب خدمات دستگاه‌های اجرایی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان ضمن ابلاغ پیام تشکر استاندار لرستان از زحمات شبانه روزی پرسنل شرکت گاز و سایر دستگاه‌های استان، ادامه داد: در راستای رفع مشکلات به صورت میدانی پای کار هستیم.

مجیدی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم خللی در خدمت رسانی به مردم ایجاد شود.