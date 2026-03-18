به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی روز چهارشنبه در دیدار با کارکنان و مدیران مجموعه شرکت گاز استان لرستان، از تلاشهای شبانه روزی این مجموعه در ایام جنگ رمضان قدردانی کرد.
وی اظهارداشت: این تلاشها مایه دلگرمی مردم و نشانه پویایی و ادامه مطلوب خدمات دستگاههای اجرایی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان ضمن ابلاغ پیام تشکر استاندار لرستان از زحمات شبانه روزی پرسنل شرکت گاز و سایر دستگاههای استان، ادامه داد: در راستای رفع مشکلات به صورت میدانی پای کار هستیم.
مجیدی تصریح کرد: اجازه نمیدهیم خللی در خدمت رسانی به مردم ایجاد شود.
