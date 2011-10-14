بزرگترین ویروس دنیا کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 2003 دانشمندان ویروسی با عنوان "مینی ویروس" را شناسایی کردند که هم از نظر ابعاد و هم از نظر محتوای ژنتیکی بزرگترین ویروسی بود که تا آنزمان شناسایی بود.

ژنوم این ویروس 979 پروتئین را رمزگذاری می کرد که در میان آنها چهار "آمینو اسیل- tRNA- سنتتاز" نیز وجود داشتند این پروتئینها تا پیش از آن هرگز خارج از ارگانیسمهای سلولی شناسایی نشده بودند.

اکنون دانشمندان دانشگاه مدیترانه در فرانسه ویروس جدیدی را شناسایی کرده اند که ژنوم آن 6.5 درصد گسترده تر از رکورد به دست آمده از "مینی ویروس" است.

این ویروس جدید که Megavirus chilensis نام دارد و ویروسی که به DNA سلول حمله می کند سال گذشته در دریاچه ای واقع در سواحل شیلی کشف شد و اکنون ماهیت آن فاش شده است.

براساس گزارش وایرد نیوز، نه تنها ژنوم این مگا ویروس از 1 میلیون و 259 هزار و 197 زوج پایه تشکیل شده و هزار و 200 پروتئین را رمزگذاری می کند، بلکه همچنین ساختار پروتئینی محتوی اسید نوکلئوتید در این ویروس 440 نانومتر قطر دارد که این ابعاد برای یک ساختار ویروسی بسیار بزرگ است.

باکتریها و ویروسها به دو دلیل با یکدیگر تفاوت دارند. اول اینکه ویروسها بسیار کوچکتر از باکتریها هستند و دوم اینکه نمی توانند به تنهایی تکثیر شوند و برای تکثیر به یک سلول میزبان نیاز دارند. درحالی که ابعاد این مگاویروس از بسیاری از باکتریها بزرگتر است.

خوشبختانه در تفاوت با سایر ویروسهای DNA از قبیل ویروس آبله و ویروس تبخال، به نظر نمی رسد که مگا ویروس برای انسان خطرناک باشد.