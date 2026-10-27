اپل به مشکل نمایشگر آیفون دوئو اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اپل هفته گذشته ارسال محموله‌های آیفون دوئو را آغاز کرد، اما پس از اتمام موجودی سفارش‌های آنلاین در چند دقیقه، مشتریان در سراسر جهان برای خرید این دستگاه با موجودی محدود صف کشیدند.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند اپل با محدودیت موجودی این محصول مواجه شود؛ زیرا آیفون دوئو که مانند یک کتاب باز می‌شود، فرایند تولید پیچیده‌ای دارد.

در روزهای گذشته، تصاویری منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از ترک‌خوردگی و ایجاد خطوط روی نمایشگر داخلی این گوشی، در امتداد لولای دستگاه، حکایت داشت. اپل نیز بروز مشکل در نمایشگر برخی دستگاه‌ها را تأیید کرد و از کاربران خواست در صورت بروز نقص، برای تعویض دستگاه با خدمات پشتیبانی AppleCare تماس بگیرند.

در بیانیه اپل آمده است: «ما از مشکلاتی که در نمایشگر داخلی تعداد اندکی از آیفون‌های دوئو رخ داده است، آگاهیم. اگر نمایشگر آیفون دوئو کاربران دچار مشکل شود، آنها باید برای تعویض دستگاه با AppleCare تماس بگیرند.»

اپل تاکنون توضیحی درباره علت این نقص ارائه نکرده است.

شرکت iFixit که در زمینه کالبدشکافی دستگاه‌های الکترونیکی و انتشار راهنماهای تعمیر فعالیت می‌کند، نیز اعلام کرد شبیه‌سازی‌های این شرکت نشان می‌دهد بخش عمده آسیب‌ها در زیر نمایشگر، نزدیک محل عبور کابل نمایشگر و یک میله نگهدارنده مرکزی، رخ می‌دهد.

به گفته این شرکت، میله نگهدارنده ممکن است هنگام تا شدن گوشی به‌اندازه کافی از مسیر نمایشگر کنار نرود. این وضعیت می‌تواند تمرکز تنش مکانیکی را در نقطه‌ای نزدیک به محل شکستگی‌های گزارش‌شده افزایش دهد.