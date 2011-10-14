اتاق رسانه سینمای ایران به "سعادت آباد" رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، "سعادت آباد" داستان زندگی چند زوج است. یاسی (لیلا حاتمی) که در زندگی مشترک با محسن (حامد بهداد) دچار تردیدهایی شده، تصمیم می‌گیرد برای او جشنی بگیرد و خاطراتی را یادآوری کند. او برای بهتر برگزار کردن مهمانی همه چیز را از قبل پیش‌بینی می‌کند، غافل از این که شرایط به خواسته او پیش نمی‌رود.

این فیلم توانست "سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر برای مهناز افشار به ارمغان آورد.

پانزدهمین نشست "اتاق رسانه سینمای ایران" روز یکشنبه 24 مهرماه با حضور مازیار میری (کارگردان)، همایون اسعدیان (تهیه کننده)، امیر عربی (نویسنده)، لیلا حاتمی، حامد بهداد (بازیگران) و امیر قدری (کارشناس منتقد) ساعت 18برگزار خواهد شد.

