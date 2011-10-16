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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

شاه بهرامی:

سکونتگاه های غیررسمی شهرقدس ساماندهی می شود

سکونتگاه های غیررسمی شهرقدس ساماندهی می شود

شهر قدس - خبرگزاری مهر: معاون شهرسازی شهرداری قدس از اجرای طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهرستان قدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شاه بهرامی اظهار داشت: طی نشستی که با حضور رئیس ستاد ملی دبیرخانه توانمند سازی کشور، رئیس شرکت عمران و مسکن سازان و مسئولان حوزه شهرسازی، فنی و عمرانی شهرستان برگزار شد، تصمیماتی در خصوص سکونتگاه های غیررسمی و نقش محوری شهرداری در هدایت، ساماندهی و برنامه ریزی این سکونتگاه ها اتخاذ شد.

وی ادامه داد: در این راستا سه محله به عنوان محله های هدف از سوی شرکت مهندسان توسعه البرز و دبیرخانه توانمند سازی برای اجرای طرح در نظر گرفته شده است.

این مسئول ارتقا کیفی سکونتگاه در محله های هدف و رفع تبعیض در خدمات رسانی شهری و فراهم آوردن زمینه توانمند سازی اجتماع محلی را از اهداف این طرح عنوان کرد.

شاه بهرامی بیان کرد: ایجاد شبکه استاندارد معابر و زیر سازی شهری، مدیریت پسماند، ایجاد شبکه فاضلاب شهری، برنامه های زیست محیطی شهری در راستای مبارزه با حیوانات موذی از برنامه و طرحهای های این ستاد در راستای ساماندهی محله های هدف است.
 

کد مطلب 1434454

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