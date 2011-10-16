فیلم "نقش جهان" در بخش مسابقه ملی جشنواره سینما حقیقت پذیرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم مستند به بررسی عوامل تخریبی میدان تاریخی نقش جهان اصفهان می پردازد. عوامل تولید فیلم مستند "نقش جهان" عبارتند از نویسنده و کـارگــردان: محمد معماریان، پژوهشـــگران: محمد معماریان و بهنام تاجمیر ریاحی، تصویربرداران: علی شریفی، منصور مهرآیین، صـداگـذار و تــدوینگر: فرشاد معتمدی پور، عکاس: محمدرضا رزمجو، مجری طرح: مؤسسه فرایند تحقیق، تهیه‌کننده: محمد معماریان.



محمد معماریان از جوان ترین مستندسازان حاضر در بخش رقابتی جشنواره بین المللی سینماحقیقت است که مستند "نقش جهان"، اولین فیلم وی در مقام کارگردان است.



پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینماحقیقت روزهای 16 تا 21 آبان ماه 1390 در شهر تهران برگزار خواهد شد.