به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی شاهچراغی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت سرداران و ده هزار و 400 شهید مازندران در استانداری افزود: مردم مازندران در توجه به ارزشهای ایثار و شهادت پیشگام بوده و هستند.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، پیش بینی می شود کنگره بزرگداشت سرداران و ده هزار و 400 شهید مازندران، اواخر سال 92 در مازندران برگزار شود.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به اینکه فرمانداران به عنوان روسای شورای سیاستگذاری یادواره های شهدا در شهرستانها منصوب شدند، تصریح کرد: کارهای ماندگار هنوز در حوزه دفاع مقدس و رشادتهای رزمندگان مازندرانی بسیاری داریم.

شاهچراغی با بیان اینکه تاکنون هشت هزار و 500 پرونده سرگذشت پژوهی شهدای مازندران جمع آوری شده است، یادآور شد: دو هزار پرونده باقی مانده داریم که باید با مشارکت فرمانداران، تکمیل و گردآوری شود.

وی با اعلام اینکه آثار، دست نوشته ها و خاطرات شهدای مازندران به صورت مفتوح در کنگره سرداران مازندران وجود دارد، افزود: پرونده برخی شهدای مازندران به صورت فیلم سینمایی در دست ساخت است.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه گروهی از جوانان مازندرانی مقیم تهران نیز در تدارک ساخت فیلمی از خاطرات و زندگینامه برخی شهدای استان هستند.

شاهچراغی با اعلام اینکه پنج هزار برگ آثار مکتوب شهدای استان اسکن شده و برای استفاده آیندگان قابلیت بهره برداری را دارد، افزود: تا پایان دیماه اسکن آثار مکتوب تمامی شهدای مازندران به پایان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه تاکنون 300 ساعت فیلم از رزمندگان مازندرانی توسط کنگره سرداران تهیه شده است، گفت: 11 هزار ساعت مصاحبه نیز از خانواده های شهدای استان انجام شده است.

وی با اشاره به اسکن و تهیه 135 هزار قطعه از عکس شهداء و رزمندگان مازندران در دوران دفاع مقدس، از برگزاری 18 یادواره شهدا سال گذشته در 18 شهرستان مازندران خبر داد.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه تاکنون 50 عنوان کتاب حاوی خاطرات و زندگینامه شهدای مازندران تدوین شده است، گفت: 17 عنوان از کتابهای فوق در هفته دفاع مقدس امسال رونمایی شده است.

شاهچراغی با اشاره به اتمام مراحل فنی و گردآوری 33 عنوان کتاب خاطرات و زندگینامه شهدای استان توسط ستاد کنگره سرداران اظهار داشت: در صورت حمایتهای مسئولان استانی و شهرستانی، تعداد عناوین کتب شهدای مازندران برای چاپ به 100 عنوان خواهد رسید.

وی به انتشار 107 شماره ماهنامه زندگینامه شهدای استان اشاره کرد و گفت: پنج هزار برگ کارت همسفر آسمانی حاوی وصیت نامه و زندگینامه شهدا بین زائران مازندرانی حج تمتع توزیع تا حاجیان اعمال عمره و تمتع را به نیابت از شهدا در بیت الله الحرام به جای آورند.

وی با اشاره به تدوین و گردآوری 11 هزار برگ از اسناد دفاع مقدس مازندران گفت: عملکرد رزمندگان مازندرانی در عملیاتهای دفاع مقدس نیز گردآوری و در قالب کتاب در خواهد آمد.

شاهچراغی از تدوین 19 کتابچه برای معرفی شهدای دانش آموز، دانشجو و اقشار در سالجاری خبر داد و گفت: بنا داریم پرونده سرگذشت پژوهی تمامی ده هزار و 400 شهید دفاع مقدس و انقلاب اسلامی مازندران را در سال 92 گردآوری کنیم.