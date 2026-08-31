  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

قراردادهای ۷ ساله پنتاگون برای افزایش تولید موشک

قراردادهای ۷ ساله پنتاگون برای افزایش تولید موشک

پنتاگون قراردادهای ۷ ساله‌ای برای افزایش تولید موشک امضا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که قراردادهای هفت ساله‌ای با شرکت جنرال داینامیکس و لاکهید مارتین برای افزایش تولید موشک امضا کرده است.

پنتاگون اعلام کرد که این توافق‌نامه‌ها به منظور افزایش مقادیر تولید و تسریع برنامه‌های تحویل زیربخش‌های مهم موشکی که از برنامه‌های سامانه دفاع موشکی تاد و ارتقای بخش موشکی پیشرفته پاتریوت پشتیبانی می‌کنند، طراحی شده‌اند.

این در حالی است که به گفته منابع آگاه ذخایر موشکی و تسلیحاتی آمریکا به دلیل جنگ علیه ایران تا حدود زیادی کاهش یافته و نگرانی‌هایی را در این کشور ایجاد کرده است.

کد مطلب 6933392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها