قراردادهای ۷ ساله پنتاگون برای افزایش تولید موشک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که قراردادهای هفت ساله‌ای با شرکت جنرال داینامیکس و لاکهید مارتین برای افزایش تولید موشک امضا کرده است.

پنتاگون اعلام کرد که این توافق‌نامه‌ها به منظور افزایش مقادیر تولید و تسریع برنامه‌های تحویل زیربخش‌های مهم موشکی که از برنامه‌های سامانه دفاع موشکی تاد و ارتقای بخش موشکی پیشرفته پاتریوت پشتیبانی می‌کنند، طراحی شده‌اند.

این در حالی است که به گفته منابع آگاه ذخایر موشکی و تسلیحاتی آمریکا به دلیل جنگ علیه ایران تا حدود زیادی کاهش یافته و نگرانی‌هایی را در این کشور ایجاد کرده است.