به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید محمد جمالیان، در دیدار با دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، مهمترین مسائل و چالشهای حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.
در این نشست، ضمن قدردانی از اقدامات و زحمات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سالهای اخیر، بهویژه در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر، افزایش کشفیات و اجرای برنامههای پیشگیرانه، بر ضرورت تداوم حمایت از برنامههای درمان و کاهش آسیب تأکید شد.
همچنین مشکلات مراکز و کلینیکهای ترک اعتیاد، تأمین و توزیع داروهای مورد نیاز از جمله شربت اپیوم و رفع موانع موجود در روند درمان بیماران، از محورهای اصلی این دیدار بود.
جمالیان در این دیدار با اشاره به کمبود شربت اپیوم در کشور، این موضوع را یکی از چالشهای جدی مراکز درمان و کلینیکهای ترک اعتیاد دانست و بر ضرورت تأمین پایدار این داروی حیاتی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه کمبود شربت اپیوم میتواند روند درمان بیماران را با اختلال مواجه کند، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای رفع این مشکل، تسریع در تأمین و توزیع دارو و حمایت از مراکز درمان اعتیاد شد تا خدمات درمانی بدون وقفه به بیماران ارائه شود.
جمالیان با اشاره به اهمیت توجه ویژه به نسل جوان و گسترش برنامههای فرهنگی و پیشگیرانه، خواستار تقویت حمایتها از مراکز درمان اعتیاد و تسریع در رفع مشکلات موجود شد.
نظر شما