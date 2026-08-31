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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۲۰

کمبود شربت تریاک باید هرچه سریع‌تر برطرف شود

کمبود شربت تریاک باید هرچه سریع‌تر برطرف شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن تاکید بر رفع موانع درمان اعتیاد و حمایت بیشتر از مراکز تخصصی، گفت: کمبود شربت اپیوم باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید محمد جمالیان، در دیدار با دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

در این نشست، ضمن قدردانی از اقدامات و زحمات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال‌های اخیر، به‌ویژه در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر، افزایش کشفیات و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، بر ضرورت تداوم حمایت از برنامه‌های درمان و کاهش آسیب تأکید شد.

همچنین مشکلات مراکز و کلینیک‌های ترک اعتیاد، تأمین و توزیع داروهای مورد نیاز از جمله شربت اپیوم و رفع موانع موجود در روند درمان بیماران، از محورهای اصلی این دیدار بود.

جمالیان در این دیدار با اشاره به کمبود شربت اپیوم در کشور، این موضوع را یکی از چالش‌های جدی مراکز درمان و کلینیک‌های ترک اعتیاد دانست و بر ضرورت تأمین پایدار این داروی حیاتی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کمبود شربت اپیوم می‌تواند روند درمان بیماران را با اختلال مواجه کند، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای رفع این مشکل، تسریع در تأمین و توزیع دارو و حمایت از مراکز درمان اعتیاد شد تا خدمات درمانی بدون وقفه به بیماران ارائه شود.

جمالیان با اشاره به اهمیت توجه ویژه به نسل جوان و گسترش برنامه‌های فرهنگی و پیشگیرانه، خواستار تقویت حمایت‌ها از مراکز درمان اعتیاد و تسریع در رفع مشکلات موجود شد.

کد مطلب 6931894
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • حمید فرامرزی IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      17 0
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      شربت اوپییوم هست ولی تو بازار آزاد
    • کامران IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      18 1
      پاسخ
      دوست عزیز بعنوان یک مریض شربت اپیوم هست فراوان تا دلت بخواد عطاری ها پیدا میشه ولی کسی نمیتونه بخره از بس گرون شده مافیاشو جمع کنید همه رو آوردن به موادهای شیمیایی صنعتی شربت پارسال میگرفتیم ۴۰۰ هزار الان برید ببینید چند میفروشند
      • اسی IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
        1 1
        الان ۱۱ ملیون تا ۱۲ ملیون تو خود کلینیک آزاد میدن ولی دولتی میگن نداریم همه رو آوردن به متادون از بدبختی
    • ع.پ IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      19 2
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      بعمل کار برآید به سخن دانی نیست.حداقل به ما که سنی از مون گذشته بدین.
    • اسماعیل انصاری زنجان IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      16 1
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      سلام درمورد شربت اپیوم با کمبود این شربت تقریبا ۷۰درصد کسانی که درترک تریاک بودن الان دارن شیشه وهروعین میکشن چون تریاک قیمتش ۵برابرشده گرون شدن تریاک یعنی رفتن جوانان به طرف هروعین وشیشه شربت اپیوم هم ۱۰برابرشده قیمتش چرا واقعن چطوری ترک کنن موادمخدر رو بااین قیمت معتادحساب کتاب میکنه میبینه تریاک ارزونتر از شربت اپیوم هستش ههههه.خنده دار نیس اپیوم ۵۰۰تومنی شده ۵ملیون تومن.
      • اسی IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
        2 0
        داداش ۵ تومن کجا هست بریم بگیریم ۱۱ ملیون شده
    • وثوق IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      21 5
      پاسخ
      اگر مانند سابق اصل تریاک به افراد مسن بصورت سهمیه داده شود بهتر است
    • علی IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      11 0
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      شربت اوپیوم در شهرستانها اصلا پیدا نمیشه چه آزاد چه دولتی این مشکل باید هر چه سریعتر بر طرف بشه الان اکثرا دوباره روی مصرف تریاک آوردن
    • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      14 3
      پاسخ
      سلام.بله شربت اپیوم درست میفرمایید .بنده مصرف شیشه وهروئین داشتم چند سال بود اپیوم میگرفتم .الان همون شربت رو کلینیک میگه ۱۰ میلیون نتونستم باز برگشتم به خانه اول .۵۵ سال از عمر خود بیهوده رفت .
    • شایان جلالی JP ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      11 0
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      باسلام لطفا دوستانی که اوپیوم مصرف میکنن قیمت خریدتان را بنویسید که گران نفروشند من در تاريخ ۹شهریور۱۴۰۵ گرفتم .۷.۵۰۰ هفت میلیون وپانصد . با تشکر
    • محمد علی IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      14 1
      پاسخ
      آفرین به شما مسؤل دلسوز...آدم سالم از آدم بیمار خبر نداره...من بیمار اعصاب وروان هستم...ومجبور به مصرف هستم اما باید ماهانه۱۶ میلیون بابت ۲ شیشه بدم.نماینده محترم .لطفا پیگیر کار ما بیماران باشین در این شرایط که خرج زندگی برای همه سخت شده از کجا ماهی ۱۶میلیون بدم و شربت اپیوم بخرم...ندارم والا بلا ندارم ..دارم از پا درمیام
    • US ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      9 0
      پاسخ
      واقعا خیای سخت شده با قطع شدن شربت اپیوم اونم بازار آزاد هست معلوم نیست اصلا چه ماده تقلبی هست با قیمت بسیار بالا کسانی که بیماری اعتیاد وابستگی به این شربت دارن واقعا دولت باید فکر اساسی بکند وبا قیمت خیلی کم دراختیار بیماران قرار دهد .
    • ایرانی IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      6 1
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      شربت تریاک فقط بازار آزاد موجود هست نه در مراکز ترک اعتیاد آن هم با قیمت بالا
      • فرهاد IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
        5 0
        به اندازه‌ای شربت تریاک گرون شده که هیچ معتاد ی توان خریدش را ندارد.قبلا هرشیشه با قیمت جدید به یک ملیون رسید .اما الان در مراکز شیشه های اپیوم به به قیمت سه ملیون عرضه میشه
    • ناشناسچ IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      10 0
      پاسخ
      چرابه‌سن‌بالاها‌سهمیه‌تریاک‌که‌چندین‌سال‌ است‌مصرف‌میکنند‌نمیدهید خیلی‌ازاین‌مصرف‌کنندها‌روی‌اورده اندبه‌موادصعنتی‌بعلت‌گرانی‌تریاک
    • IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      9 1
      پاسخ
      الان بیشتر کلینیک های درمان سهمیه های مریض را برای خودشون آزاد میفروشن
    • مرتضی IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      8 0
      پاسخ
      مسوولین محترم غذا ودارو واقعا چه فکری کردید که به یک دفعه تصمیم به قطع شربت اپیوم کردید بااین کاربه خاطر ناهنجارهای اجتماعی امنیتی روانی خانوادگی دولت باید بیشتر هزینه بدهد .الان کسی نمیتواند برای درمان بیماری اعتیادش بااین گرانی ها دارو تهیه کند وبرای همین دست به هرکاری میزند.لطفا درتصمیم خودتان تجدید نظر کنیدواین دارو را به کلینیگ ها به قیمت دولتی برگردانید
      • IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
        5 0
        خواهشن یه فکری کنید بخدا دوباره همه برگشتن سمت مواد
    • ناشناس IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      8 1
      پاسخ
      در شهرستان اصلا موجود نیست باید فکری به حال اپیوم بکنند تا طرف صنعتی کشیده نشود و در اولویت قرار بدهند
    • امیر IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      14 0
      پاسخ
      والا دوستان از قیمت هفت تومن و سه میلیون صحبت میکنند الان با منت دارن دوازده میلیون تومن میفروشند.
      • شهرام IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
        2 1
        سلام احداقل به افراد سن بالا بدین بخدا توان خریدن تریاک رانداریم
      • فردین IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
        2 0
        دوست عزیز دقیقا درست میفرمایید
    • علی جمالی IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      1 0
      پاسخ
      با قطع شربت بیماران به طرف مواد صنعتی رو اوردن و ترک اعتیاد خود را رها نمودن و بر تعداد کارتون خوابها اضاف شده است شربت تریاک بهترین دارو برای بیماران و ترک تریاک بود که متاسفانه سیاستهای غلط و بدون کارشناسی ضربه ای مهلکی به جامعه و مردم میزند
    • رزمنده ۸ سال دفاع مقدس IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      3 0
      پاسخ
      درود برشما برای ما رزمندگان وآسیب دیدگان جنگ تحمیلی ۸ ساله شربت کارساز تر هست ولی در بازار آزادنجومی میفروشند امیدوارم مشکل حل بشود.
    • امین مهدوی نیا IR ۰۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      2 0
      پاسخ
      من خودم سی و چند ساله که مصرف میکنم الان که چند ساله بازنشسته شدم ماهی 15/500 حقوقم هست در ماه قبل دو ظرف 280س سی بهم میدادند خوب بود اما از وقتی که قطع کردن نمیتونم هر که 11میلیون بابت یه شربت بدم در ماه میشه 22میلیون من نمیدونم چرا این تصمیم غیر کارشناسی شده رو گرفتن
    • بهزاد IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      2 0
      پاسخ
      در این یکسال حتی یک مرکز هم ندیدم سهمیه نیازمندانی که ثبت نام کرده اند را بدهند..ماشالله همگی آزاد میفروشند و نظارتی هم نیست. دو روزه پرونده بدست با تعدادی شیشه خالی اپیوم بدنبال شکایت از فلان دکتر هستم..همه جا رفتم ..به همدیگه پاس میدهند.
    • حکمت IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      3 0
      پاسخ
      این مدل داروها باید بطور پایدار در دسترس افرادی که ترک کردن باشه تا سراغ مصرف و کشیدن نرن، مثلاً طرف ترک کرده باید بیفته دنبال پیدا کردن دارو! اون هم اگه گیر بیاد با قیمت بالا! واقعا باید فکری اساسی کرد که افرادی که ترک کردن ترس نداشته باشن از نبود داروهاشون
    • حجت IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      1 0
      پاسخ
      با سلام خدمت مسوولان ذیربط خواهش میکنم این دارو را دوباره بدهید من پدرم مریضه سخت است بتونه تحمل کنه خواهش میکنم از رئیس جمهور محترم خواهش میکنم خواهش میکنم شربت اپیوم دوباره بدید به مراکز درمانی

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