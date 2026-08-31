اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تساوی استقلال برابر فولاد خوزستان گفت: استقلال مقابل فولاد نمایش قابل قبولی داشت و توانست یک بازی خوب را به نمایش بگذارد. آبی ها در این چند هفته فوتبال خوبی به نمایش گذاشته و تماشاگران و اهالی فوتبال از عملکرد تیم راضی هستند.

وی ادامه داد: استقلال باید در برابر فولاد برنده از زمین خارج می شد اگر مهاجمان تیم دقت بیشتری در زدن ضربات آخر می‌داشتند. در گرمای وحشتناک اهواز که نفس کشیدن سخت بود شاگردان بختیاری زاده عالی بودند و اگر قدر موقعیت ها را میدانستند سه امتیاز را از آن خود کرده بودند. در مجموع استقلال در گرمای خوزستان یک امتیاز حساس را بدست آورد تا خود را آماده دیدار سنتی کند.

ترسوها برنده نخواهند بود وی در خصوص دربی ۱۰۷ که روز چهارشنبه در اصفهان برگزار خواهد شد گفت: امیدوارم هر چه زودتر ورزشگاه آزادی آماده شور تا شاهد دربی در استان های دیگر نباشیم. هر دو تیم بدون تلفات به این بازی رسیدند. دیداری که تفاوت های بسیاری با دیگر بازی ها دارد.

سرپرست سابق استقلال ادامه داد: در دربی شجاعت حرف اول را می‌زند و هر تیمی که ترسو و خیلی با احتیاط بازی کند شکست را پذیرا خواهد شد. بازیکنان دربی باز می‌دانند که باید چطور بازی کنند. داشتن تمرکز، دوری از حاشیه و یکدل بودن می تواند عامل موفقیت در دربی باشد. جنگ میانه میدان بسیار مهم است و هر تیمی که نبض وسط زمین را در اختیار بگیرد برنده خواهدشد.

دربی جای اشتباه نیست حاجیلو در ادامه خاطر نشان کرد: بازیکنان استقلال باید کمترین اشتباه را داشته باشند. از حرکات نمایشی و ریسکی خودداری کنند و یک بازی ساده و به دور از خطر را انجام دهند. دربی جایی برای اشتباه نیست چون اگر کسی اشتباه کند تاوان آن شکست خواهد بود. استقلال در هفته های اخیر فوتبال روانی از خود ارائه کرده که باید این روند ادامه پیدا کند. آبی پوشان می‌توانند برنده این بازی باشند به شرط آنکه اشتباهات را به صفر برسانند. جنگندگی حرف اول این دیدار است و تیمی که توان بالای بیشتری داشته باشد بطور حتم برنده از زمین خارج خواهد شد. مدافعان استقلال هوشیار باشند کارشناس فوتبال با ابراز رضایت از عملکرد مدافعان استقلال گفت: آبی پوشان در ۴ بازی که انجام داده اند گلی دریافت نکرده که نشان می‌دهد ساختار دفاعی استقلال شکل درست پیدا کرده و مدافعان این تیم وظایف خود را بخوبی می‌شناسند و می‌دانند چگونه باید برابر حریف قرار بگیرند . در این دیدار حساس هم باید خونسردی خود را حفظ کرده و بدون اشتباه بازی کنند و هماهنگی خوبی با دروازه بان داشته باشند تا در این دیدار هم بدون گل خورده و با پیروزی زمین بازی را ترک کنند.

مهاجمان قدر موقعیت ها را بدانند حاجیلو در خصوص مهاجمان استقلال هم گفت: خط حمله استقلال تا به اینجا عملکرد خوبی داشته اند ولی باید در زدن ضربات آخر دقت بیشتری داشته باشند. در دربی موقعیت های زیادی بدست نمی‌آید بنابراین باید از اندک فرصت های بدست آمده بهترین استفاده صورت بگیرد . امیدوارم کادر فنی تا قبل از دربی تیم را از لحاظ روحی و روانی آماده این دیدار کند تا آبی پوشان با شرایط روحی خوب آماده این دیدار همیشه حساس شوند. آرزو می کنم استقلال برنده شود حاجیلو در خصوص پیش بینی دربی ۱۰۷ گفت : معمولا پیش بینی این دیدار همیشه سخت است ولی با توجه به بازی هایی که استقلال انجام داده اعتقاد دارم اگر این روند را در این بازی هم انجام دهد برنده از زمین خارج خواهد شد. تساوی برای هواداران دو تیم راًضی کننده نیست و آنها دوست دارند یک بازی پر گل را شاهد باشند.