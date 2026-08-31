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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

پرسپولیس به دنبال بمب نقل‌وانتقالاتی/ کریمی در آستانه سرخ‌پوش شدن

پرسپولیس به دنبال بمب نقل‌وانتقالاتی/ کریمی در آستانه سرخ‌پوش شدن

فرشته کریمی ستاره سرشناس فوتسال ایران و یکی از چهره‌های ماندگار این رشته پس از سال‌ها در آستانه بازگشت به فوتبال قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته کریمی ستاره باسابقه فوتسال زنان ایران پس از سال‌ها دوری از فوتبال در آستانه بازگشت به فوتبال ۱۱ نفره قرار گرفته است.
کریمی ۳۷ ساله که سابقه قهرمانی با تیم ملی فوتسال زنان ایران و کسب عنوان بهترین بازیکن آسیا را در کارنامه دارد طی روزهای اخیر در تمرینات تیم زنان استقلال حضور داشت اما این همکاری به قرارداد منجر نشد.

در ادامه این بازیکن در تمرینات تیم زنان پرسپولیس حاضر شده و مذاکرات برای حضور او در جمع سرخ‌پوشان دنبال می‌شود.

پرسپولیس که برای دومین فصل حضورش در لیگ برتر فوتبال زنان آماده می‌شود در صورت نهایی شدن قرارداد یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های فوتسال ایران را به خدمت خواهد گرفت.

کریمی پس از نزدیک به دو دهه فعالیت در فوتسال حالا فرصت دارد بار دیگر در فوتبال ۱۱ نفره به میدان برود.

هدایت تیم فوتبال زنان پرسپولیس را نیلوفر اردلان به عهده دارد.

کد مطلب 6932838

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