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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

نگاهی به ابعاد تاریخی فرهنگی «منشور کوروش» در بین میراث تمدنی جهان

نگاهی به ابعاد تاریخی فرهنگی «منشور کوروش» در بین میراث تمدنی جهان

نشست «منشور کوروش؛ سرمایه ملی و میراث جهانی» با نگاهی به ابعاد تاریخی فرهنگی به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «منشور کوروش؛ سرمایه ملی و میراث جهانی» به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با حضور جمعی از استادان و صاحب‌نظران حوزه فرهنگ، تاریخ و میراث فرهنگی، سه‌شنبه دهم شهریورماه ۱۴۰۵ در تالار اجتماعات شهید مطهری(ره) انجمن برگزار می‌شود.

این نشست با هدف بررسی جایگاه تاریخی و فرهنگی منشور کوروش و تبیین اهمیت این اثر در میراث تمدنی ایران و جهان، برگزار خواهد شد.

در این رویداد که ساعت ۱۷ آغاز می‌شود، احمد پاکتچی سفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو، حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، روزبه زرین‌کوب عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و محمود شالویی به ارائه دیدگاه‌های خود درباره ابعاد مختلف منشور کوروش خواهند پرداخت.

گفتنی است: منشور کوروش از مهم‌ترین اسناد برجای‌مانده از دوره هخامنشی است که در سال‌های ۵۳۹ تا ۵۳۸ پیش از میلاد به زبان اکدی و خط میخی نگاشته شده و در پی فتح بابل، روایت و سیاست‌های کوروش در قالب مفاهیمی چون همزیستی مسالمت آمیز، احترام به فرهنگ‌ها، بازسازی و سامان‌دهی جامعه و شیوه حکمرانی را بازتاب می‌دهد.

همزمان با برگزاری چهل و سومین کنفرانس عمومی یونسکو روز ششم نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴) در سمرقند، «منشور کوروش کبیر» به همت جمهوری اسلامی ایران ثبت جهانی شد.

کد مطلب 6932773
سیده فاطمه سادات کیایی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      18 19
      پاسخ
      منشور کوروش چه چیزی روی آن نوشته شده باید بدانیم چی نوشته شده
      • IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
        1 0
        این اثر ترجمه شده اگر منظورتان این هست که چه چیزی نوشته شده است
    • آرش زخمی IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      24 6
      پاسخ
      درود و سلام بر تمام نگاهداران و نگاهبانان کشور پهناورمان ایران
    • ابراهیمی اصفهان IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      35 11
      پاسخ
      درود جهان زیر آیین و فرهنگ ماست، منشور کوروش از مهم‌ترین اسناد برجای‌مانده از دوره هخامنشی است که در سال‌های ۵۳۹ تا ۵۳۸ پیش از میلاد به زبان اکدی و خط میخی نگاشته شده و در پی فتح بابل، روایت و سیاست‌های کوروش در قالب مفاهیمی چون همزیستی مسالمت آمیز، احترام به فرهنگ‌ها، بازسازی و سامان‌دهی جامعه و شیوه حکمرانی را بازتاب می‌دهد.
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آقا دمشون گرم ،چقدر زبانشون خلاصه بوده و مفهوم یک متن 2صفحه ای امروز را در یک استوانه کوچک توانستند بنویسند

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