نگاهی به ابعاد تاریخی فرهنگی «منشور کوروش» در بین میراث تمدنی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «منشور کوروش؛ سرمایه ملی و میراث جهانی» به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با حضور جمعی از استادان و صاحب‌نظران حوزه فرهنگ، تاریخ و میراث فرهنگی، سه‌شنبه دهم شهریورماه ۱۴۰۵ در تالار اجتماعات شهید مطهری(ره) انجمن برگزار می‌شود.

این نشست با هدف بررسی جایگاه تاریخی و فرهنگی منشور کوروش و تبیین اهمیت این اثر در میراث تمدنی ایران و جهان، برگزار خواهد شد.

در این رویداد که ساعت ۱۷ آغاز می‌شود، احمد پاکتچی سفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو، حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، روزبه زرین‌کوب عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و محمود شالویی به ارائه دیدگاه‌های خود درباره ابعاد مختلف منشور کوروش خواهند پرداخت.

گفتنی است: منشور کوروش از مهم‌ترین اسناد برجای‌مانده از دوره هخامنشی است که در سال‌های ۵۳۹ تا ۵۳۸ پیش از میلاد به زبان اکدی و خط میخی نگاشته شده و در پی فتح بابل، روایت و سیاست‌های کوروش در قالب مفاهیمی چون همزیستی مسالمت آمیز، احترام به فرهنگ‌ها، بازسازی و سامان‌دهی جامعه و شیوه حکمرانی را بازتاب می‌دهد.

همزمان با برگزاری چهل و سومین کنفرانس عمومی یونسکو روز ششم نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴) در سمرقند، «منشور کوروش کبیر» به همت جمهوری اسلامی ایران ثبت جهانی شد.