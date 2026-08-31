به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر شهید حجت‌الاسلام مسلم امیری صبح دوشنبه نهم شهریورماه با حضور مردم و مسئولان در شهر گرگان برگزار شد.

این مراسم از معراج‌الشهدای حسینیه عاشقان ثارالله آغاز شد و مردم شهیدپرور گرگان با حضور در این آیین، پیکر مطهر شهید را در مسیر تعیین‌شده تا میدان امامزاده عبدالله تشییع کردند.

در ادامه، پیکر شهید حجت‌الاسلام مسلم امیری برای تشییع در شهر فاضل‌آباد منتقل شد و مردم این شهر صبح امروز دوشنبه با حضور در ورودی شهر، پیکر مطهر این شهید را تا امامزاده هارون‌الازمن بدرقه می‌کنند.

قرار است مراسم خاکسپاری شهید نیز در امامزاده هارون‌الازمن فاضل‌آباد برگزار شود.

شهید حجت‌الاسلام مسلم امیری از روحانیون پاسدار و مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در گروه مهندسی رزمی ۴۵ جوادالائمه(ع) نیروی زمینی سپاه بود که در مسیر انجام مأموریت و خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید. حضور مردم در آیین تشییع این شهید، جلوه‌ای از قدردانی و ارج نهادن به مقام والای شهیدان و ادامه راه ایثار و فداکاری آنان بود.