به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیئت امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی بعدازظهر دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه تبریز و رئیس هیئت امنای ستاد استان، برگزار شد.
در این نشست سردار عباس قلیزاده، فرمانده سپاه عاشورا، رئیس و معاونان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان، نمایندگان مواکب، مسئول فرهنگی و رسانه، مسئول مشارکتهای مردمی امور بانوان، مسئول کارگروه اقتصادی ستاد و رئیس ستاد تبریز حضور داشتند.
در ابتدای نشست، علی داداشزاده، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی، گزارشی از فعالیتها و اقدامات این ستاد در حوزههای فرهنگی، عمرانی و بازسازی حرمهای مطهر ارائه کرد.
وی همچنین به تشریح راهبردهای جدید برای جذب و توسعه مشارکتهای مردمی پرداخت و عملکرد ستاد استان در رویداد عظیم اربعین حسینی را تشریح کرد.
بر اساس این گزارش، آذربایجان شرقی امسال با بهکارگیری ۴۷ موکب خدمترسان در شهرهای مقدس نجف اشرف، سامرا، کاظمین و کربلای معلی و همچنین مسیر پیادهروی اربعین، خدمات مختلفی را به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) ارائه کرده است.
از مجموع این مواکب، ۴۴ موکب در حوزه اسکان و تغذیه، دو موکب در بخش خدمات درمانی و یک موکب نیز در حوزه فعالیتهای فرهنگی فعال بودهاند.
تأکید مطهریاصل بر تقویت مشارکتهای مردمی
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات اعضای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، بر ضرورت پاسداشت باشکوهتر شعائر الهی و تقویت فعالیتهای مرتبط با آستان مقدس ائمه اطهار(ع) تأکید کرد.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی استان برای توسعه فعالیتهای ستاد تأکید و راهکارهایی برای گسترش زمینههای مشارکت عمومی و جذب حمایتهای مردمی ارائه کرد.
امام جمعه تبریز بهرهگیری از روشهای خلاقانه و اثربخش برای افزایش مشارکت مردم را از الزامات تداوم و توسعه فعالیتهای ستاد دانست و بر توجه بیشتر به ظرفیتهای مردمی و فرهنگی استان تأکید کرد.
رونمایی از نشان «دختران حرمساز»
در حاشیه این نشست، مراسم رونمایی از نشان «دختران حرمساز» آذربایجان شرقی برگزار شد؛ تشکلی فرهنگی و هنری که به عنوان نخستین تشکل فرهنگی هنری دختران ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور فعالیت خود را دنبال میکند.
این آیین با حضور نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی و رئیس هیئت امنای ستاد استان، فرمانده سپاه عاشورا، رئیس و معاونان ستاد، نماینده مواکب استان، مدیر موکب فرهنگی خیمهالقرآن الکریم رهپویان یاس و جمعی از مسئولان برگزار شد.
جمعی از دختران شهدای استان نیز به نمایندگی از دختران حرمساز در این مراسم حضور داشتند و بر پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و شهادت و ارادت به اهلبیت(ع) تأکید شد.
«دختران حرمساز» شبکهای از دختران آذربایجان شرقی است که با همافزایی و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و مشارکتی، در مسیر توسعه و بازسازی حرمهای مطهر ائمه اطهار(ع) فعالیت میکند.
این تشکل تلاش دارد ظرفیت دختران و بانوان جوان استان را در حوزههای فرهنگی و اجتماعی فعال کرده و عشق و ارادت به اهلبیت(ع) را در قالب فعالیتهای عملی و مشارکت در برنامههای مرتبط با بازسازی عتبات عالیات به نمایش بگذارد.
در پایان این نشست، با اهدای نسخهای نفیس از کلامالله مجید که به حرم مطهر امام حسین(ع) متبرک شده بود و همچنین تبرکاتی از آستان قدس حسینی، از تلاشها و خدمات حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل، نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی، تقدیر و قدردانی شد.
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