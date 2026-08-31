قیمت طلا و سکه امروز ۹ شهریور؛ سکه ۲۲۲ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز در ادامه نوسانات روزهای اخیر با تغییر قیمتها همراه بود. بر اساس آخرین اطلاعات بازار، قیمت هر اونس طلای جهانی به ۴ هزار و ۴۵۴ دلار رسیده است.
در بازار داخلی نیز مظنه تهران ۹۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان اعلام شده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۲ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان معامله میشود. همچنین قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۹ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان اعلام شده است.
در بازار سکه، هر قطعه سکه طرح جدید ۲۲۲ میلیون تومان و سکه طرح قدیم ۲۱۹ میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین نیمسکه با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۲ میلیون تومان معامله میشوند.
در شرایطی که بازار طلا و سکه همچنان با نوسان همراه است، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران بر ضرورت دقت مردم در انجام معاملات تأکید کرد و گفت: «توصیه ما به مردم این است که در معاملات خود دقت کنند و در زمان نوسان بازار و شرایط هیجانی صبر داشته باشند و زمانی که قیمتها به ثبات رسید اقدام به خرید و فروش کرده تا کمتر در مقابل نوسانات متضرر شوند.»
بر اساس دادههای بازار، حباب سکه نیز از روز شنبه تاکنون یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته و به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در حال حاضر حباب سکه طرح جدید ۵ میلیون تومان، سکه طرح قدیم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیمسکه ۲ میلیون تومان، ربعسکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون تومان اعلام شده است.
این شرایط نشان میدهد بازار سکه علاوه بر تأثیرپذیری از قیمت طلا، با افزایش حباب برخی قطعات نیز مواجه است؛ موضوعی که میتواند ریسک معاملات در شرایط نوسانی را افزایش دهد. بر همین اساس، توصیه فعالان بازار به خریداران و فروشندگان، پرهیز از تصمیمگیریهای هیجانی و توجه به روند قیمتها پیش از انجام معامله است.
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