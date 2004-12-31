ساخت قسمت دوم كنستانتين درپرده اي ازابهام قرار دارد

نمايي ازپوسترفيلم " كنستانتين "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" ريوزبا اعلام مطلب فوق گفت :" خوشبختانه ما آنچه را كه درفيلم اهميت داشت دراين اثربه نمايش گذاشتيم وبه گونه اي اين كاررا انجام داديم كه مردم آن را دوست داشته باشند وازنتيجه كارراضي باشند .چرا كه فيلم ازداستان خوبي سود مي جويد. اما اينكه آيا كنستانتين دونيزساخته مي شود ،هنوزمشخص نيست."

" كنستانتين " كه براساس كميك استريپ "هل بريزر" جلودوربين رفت ازحضور" كيانوريوز" درنقش محوري سود مي جويد.

اين اثر داستان دختري را روايت مي كند كه افسر پليس است و خواهرش رادرشرايط اسرارآميزي ازدست مي دهد .او براي دست يافتن به حقيقت مرگ خواهرش با مردي به نام "جان كنتستانتين " كه به علوم ماوراء الطبيعه آشنايي دارد ، همراه مي شود.

كيانو ريوزدرمورد صحنه هاي مورد علاقه اش دراين فيلم مي گويد :" درصحنه اي ازفيلم كنستانتين با نيروهاي تاريكي ملاقات مي كند كه درصدد هستند زمين رابه جايگاهي براي گناه تبديل كنند. مباززه اين شخصيت با نيروهاي مذكوربسيارزيباست اين درحالي است كه مواجهه اوبا شيطان نيزازديگرجذابيتهاي فيلم است ."

" كنستانتين " كه نام " فرانسيس لارنس " رادرمقام كارگردان دارد درگونه سينمايي اكشن ودرام جاي مي گيرد.ازديگرهنرپيشگان اين اثرمي توان به چهره هايي چون "راشل ويسز"،" شيا لابيوف " و" جيمون هانسو" اشاره كرد.اين فيلم درروز هجدهم فوريه ( سي بهمن ) به نمايش درمي آيد.