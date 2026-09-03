هوای سالم اصفهان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۸ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح پنجشنبه دوازدهم شهریورماه با میانگین ۹۰ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۹۱، خیابان استانداری ۷۳، انقلاب ۷۸، بهارستان غربی با عدد ۸۷، پارک زمزم ۶۸، دانشگاه صنعتی ۷۴، دانشگاه علوم پزشکی ۸۸، رودکی ۸۳، زینبیه و میرزا طاهر ۸۹، سپاهانشهر ۷۲، فیض ۷۷، کاوه ۸۴ و کردآباد ۹۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۱۲، بزرگراه خرازی ۱۱۱، محور شرق اصفهان دهستان قهاب ۱۵۰ AQI ناسالم برای گروههای حساس و در ولدان با عدد ۱۵۴ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
هوای شهرهای شاهینشهر، خمینی شهر، مبارکه و قهجاورستان امروز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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