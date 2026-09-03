فرماندار دماوند: حفر چاه دیگر پاسخگوی تنش آب شرب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری‌آزاد فرماندار دماوند می‌گوید، برای عبور از تنش آبی این شهرستان، اتکا به حفر چاه و راهکارهای مقطعی کافی نیست و پیگیری برای تأمین حقابه و انتقال آب از منابع خارج از شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به وضعیت تأمین آب در برخی روستاها و نقاط شهری دماوند گفت: پروژه‌های تأمین آب و حفاری چاه‌هایی با ظرفیت مناسب منابع زیرزمینی در برخی مناطق اجرا شده یا در حال اجراست، اما این اقدامات به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل آب شهرستان را به‌صورت پایدار حل کند.

به گفته فرماندار دماوند، با پیگیری مشترک فرمانداری و شاهرخ رامین، نماینده مردم در مجلس، مصوبه‌ای از وزیر نیرو برای انتقال آب از منابع دیگر اخذ شده است.

حیدری‌آزاد درباره مبدأ احتمالی این انتقال گفت، جزئیات آن فعلاً اعلام نمی‌شود تا از ایجاد حساسیت و اختلاف جلوگیری شود، اما تأکید کرد هرگونه انتقال آب باید با حفظ کامل حقابه کشاورزان، باغداران و مردم مناطق مبدأ انجام شود.