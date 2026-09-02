نیازمند: دو تیم برای برد آمده بودند؛ بعد از گل باید حفظ توپ می کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، پیام نیازمند پس از تساوی یک بر یک پرسپولیس و استقلال در دربی ۱۰۷ اظهار کرد: هر دو تیم برای برد آمده بودند و در مجموع بازی خوبی انجام دادیم. بازیکنانی که امسال به پرسپولیس اضافه شده‌اند با انگیزه هستند، اما به زمان نیاز داریم تا تجربه و هماهنگی بیشتری پیدا کنیم.

وی درباره گل استقلال و عملکرد خود در این صحنه گفت: گلی که خوردم اتفاق است و در فوتبال پیش می‌آید. زاویه ضربه خیلی نزدیک بود، اما تلاش خودم را کردم که توپ را مهار کنم. فکر می‌کنم اگر بعد از گل روند خودمان را حفظ می‌کردیم، بهتر بود.

دروازه‌بان پرسپولیس درباره حضور هواداران و برگزاری دربی در ورزشگاه نقش جهان نیز گفت: از تماشاگران تشکر می‌کنیم و قدردان زحمات و حمایت آنها هستیم. در نقش جهان هم خاطرات شیرینی داریم و امیدوارم در ادامه بتوانیم هوادارانمان را خوشحال کنیم.

نیازمند در واکنش به عملکرد یاسر آسانی زننده گل استقلال نیز عنوان کرد: آسانی بازیکن خوب و باکیفیتی است و توانایی‌های خودش را نشان داده است.

وی درباره اینکه پرسپولیس در این فصل دروازه‌اش را در چند مسابقه بسته نگه داشته و در برخی بازی‌ها گل دریافت کرده است، گفت: گل خوردن و گل نخوردن فقط به عملکرد دروازه‌بان مربوط نمی‌شود و به کار تیمی ارتباط دارد. ساختار دفاعی تیم در این موضوع نقش پررنگ‌تری دارد و همه بازیکنان باید در این بخش کمک کنند.

نیازمند در پایان درباره استقلال نیز گفت: استقلال تیم محترمی است و امیدوارم هر دو تیم در ادامه فصل شرایط خوبی داشته باشند.