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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۷

محمدنژاد: ۵ تصادف در سراب ۱۰ مصدوم برجا گذاشت

محمدنژاد: ۵ تصادف در سراب ۱۰ مصدوم برجا گذاشت

سراب- سخنگوی اورژانس سراب از وقوع پنج تصادف در محورهای مواصلاتی و محدوده شهری این شهرستان و مصدومیت ۱۰ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدنژاد صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پنج فقره تصادف روز چهارشنبه در نقاط مختلف محورهای مواصلاتی و محدوده شهری سراب رخ داد که در مجموع ۱۰ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: این حوادث شامل تصادف سمند در مقابل برج میلاد، برخورد موتورسیکلت با پژو در محور قلعه‌جوق-رازلیق، برخورد پژو ۲۰۶ با پیکان‌وانت در محدوده روستای هولیق، برخورد پیکان‌وانت با عابر پیاده در چهارراه دارایی و تصادف پیکان در محور سراب-نیر بود.

سخنگوی اورژانس سراب ادامه داد: در یکی از این حوادث پنج نفر مصدوم شدند که پس از رهاسازی توسط عوامل آتش‌نشانی و انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، به مرکز درمانی منتقل شدند.

محمدنژاد خاطرنشان کرد: مصدومان این حوادث توسط کارشناسان پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ سراب، کلیان و اسبفروشان تحت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی قرار گرفتند و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: دو نفر از مصدومان به دلیل شدت جراحات برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز اعزام شدند.

کد مطلب 6936174

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