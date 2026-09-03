رضوان حکیمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای افزایش عدالت آموزشی در کشور اظهار کرد: اردوی دانشآموزان عشایر یکی از اقداماتی است که در راستای عدالت آموزشی و بهرهمند شدن همه دانشآموزان این سرزمین از امکانات تربیتی برگزار میشود.
وی ادامه داد: همچنین برنامه حامی نیز با تمرکز بر دانشآموزانی که نیاز به تقویت یادگیری در سه درس فارسی، ریاضی و علوم دارند، در بیش از ۱۵ هزار پایگاه کشوری در تابستان در حال برگزاری است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: افزایش تعداد شبانهروزیهای عشایری، هنرستانهای عشایری و افزایش نرخ پوشش تحصیلی دختران عشایر از جمله اتفاقات مهم در این حوزه است.
حکیم زاده خاطرنشان کرد: همچنین جذب بازماندگان از تحصیل را دنبال میکنیم که خوشبختانه در سال تحصیلی گذشته بیش از ۴۰ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل را به کلاس درس بازگرداندیم.
کاهش کلاسهای پرتراکم طبق قانون برنامه هفتم
وی درخصوص کلاسهای دوشیفته و پرتراکم گفت: قانون برنامه هفتم مشخص کرده که باید در یک دوره پنجساله کلاسهای با تراکم ۳۵ نفر و بیشتر را حذف کنیم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: در سال گذشته در دوره ابتدایی بیش از هشت هزار کلاس بالای ۳۵ نفر را کاهش دادیم و در مجموع ۱۵ هزار کلاس ۳۵ نفره کاهش پیدا کرد.
حکیمزاده افزود: امسال نیز برنامه کاهش ۲۰ درصدی دیگر را دنبال میکنیم و امیدواریم در برنامه پنجساله بتوانیم این کلاسها را ساماندهی کنیم.
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